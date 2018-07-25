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12:39 25 Temmuz 2018
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    Simit

    'Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi'

    © AA /
    Ekonomi
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    Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susamın kilogram fiyatının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 76.4 artarak 12 liraya çıkmasının, susamlı simit üretimini durdurma noktasına getirdiğini savundu.

    ekmek
    © Fotoğraf : DHA
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    Geçen yıl temmuzda 6.8 lira olan susamın kilogram fiyatı, bu yılın aynı ayında 12 liraya yükseldi ve artış oranı yüzde 76.4 oldu.

    Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susam fiyatlarının geçen yıla göre arttığına dikkati çekerek, "Susamda dolardaki artıştan daha yüksek bir artış var. Susam şu an 9 lira civarında olsa bizim için normaldi ama bu fiyatlar üreticiyi yoruyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Susamı yurt dışından getirenlerin, ürünü piyasaya vermediğini ileri süren Yalçın, susamdan rant sağlamak isteyenlerin olduğunu ifade etti.

    'SUSAMDA STOKÇULUK YAPANLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM'

    İstanbul - sis - vapur
    © AA / Veli Gürgah
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    Yalçın, piyasaya susam sürülmemesinin fiyatları etkilediğini iddia ederek, "Susamda stokçuluk yapanların önüne geçilmesi lazım. Gelen malları piyasaya sürmüyorlar. 'Buraya da mal gelmiyor' diyorlar. Susamda yapılan stokçuluk üreticileri mağdur etti" ifadelerini kullandı.

    Simit üreten esnafın maliyetlerinin arttığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

    "Şu an 100 gram simit 1.25 liradan satılıyor. Biz simide zam yapma taraftarı değiliz. Bu arada maya ve una da zam geldi. Esnafımız mağdur oluyor, bunun en büyük sebebi de susam. Bu şekilde devam ederse üreticiler Ankara simidi üretmemeyi düşünüyor. Susam kullanılmayan mamuller üretilmeye başlanacak. Yani susamın olmadığı ürünlere ağırlık vereceğiz. Susamın fiyatının bu kadar artması susamlı ürünlerin üretimini neredeyse durma noktasına getirdi."

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    Etiketler:
    susam, simit, Simitçi, fiyat, zam, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası, Ahmet Yalçın, Türkiye, Ankara
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