10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'da başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başladı.

Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Dr. Rob Davies, yaptığı yazılı açıklamada, "Zirvede ülke liderleri ve iş dünyasından insanlar bir araya gelerek BRICS'in geleceğini etkileyecek sorunları görüşecek" ifadelerini kullandı.

Davies, zirvede Afrika kıtası başta olmak üzere dünya genelinde enerji, üretim, teknoloji, finans ve madencilik konularının ele alınacağını aktardı.

Ülkenin en büyük şehri ve ticaret merkezi kabul edilen Johannesburg'ta düzenlenen ve 'Afrika'da BRICS: 4. Sanayi Devrimi'nde Kapsayıcı Büyüme ve Refah Paylaşımı için İş Birliği' temasıyla toplanan zirve 3 gün sürecek.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Zirveye, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede BRICS üyesi ülke liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan: Atanmış olan da görevden alınabilir

İş dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı zirve, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonraki yeni dönemde NATO Zirvesi'nin ardından katılacağı ikinci uluslararası toplantı olacak.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından ve küresel ekonominin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturan BRICS ülkelerinin geçen yılki toplam dış ticaret hacmi, 5.9 trilyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl Türkiye'nin BRICS üyesi 5 ülkeye toplam ihracatı 7.3 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatı ise 53.4 milyar dolar seviyesindeydi.