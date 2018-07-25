TİM Başkanı Gülle, Bakan Albayrak'ın düzenlediği toplantının detaylarını anlattı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iş dünyası temsilcileriyle yaptığı tıplantının detaylarını anlattı. Gülle, "Beklenenden daha uzun süren verimli bir toplantı oldu" dedi.

Toplantının son derece faydalı ve verimli olduğunu belirten Gülle, "Bakan, hazırlanacak orta vadeli program çerçevesinde iş dünyasının görüşlerini aldı" dedi.

"İçeride ve dışarıda yaşanan süreçleri dile getirme imkanımız oldu. İhracat merkezli büyüme olacağının altını çizdi" diyen Gülle, sözlerine şöyle devam etti:

"Sıkı bütçe disiplininden vazgeçilmeyeceğini, sıkı para politikası uygulanacağını ve tasarruf tedbirlerinin uygulanacağına dair bilgiler verdi. Enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunun altını çizdi. Enflasyonla mücadele hepimizin birinci görevi çünkü bunun neticesinde faizler artıyor, borç artıyor, ticareti, her şeyi etkiliyor. O yüzden enflasyonu tek haneye indirmek gerekiyor. Bizler de ihracatta destek olunursa yapılabilecek pek çok konunun altını çizdik. Beklenenden daha uzun süren verimli bir toplantı oldu."

Albayrak'ın, "Ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı yaptık" dediği görüşmeye katılan isimler, Türkiye gazetesinde şöyle sıralanmıştı:

Deniz Gökçe, Kerem Alkin, Burak Saltoğlu, Burak Arzova, Erhan Aslanoğlu, Tahsin Yazar (Bakan Danışmanı), Ömer Demirhan (Bakan Danışmanı), Murat Sağman, Nurullah Gür, Şant Manukyan, Özcan Kadıoğlu, Bülent Aksu (Bakan Danışmanı), Ertuğrul Altan (Bakan Danışmanı), Erdal Sağlam, İsmail Gülle, Atılım Murat, Cem Demiroğlu, Haluk Bürümcekçi, Cevdet Akçay ve Şeref Oğuz…