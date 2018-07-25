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17:38 25 Temmuz 2018
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    Sergio Marchionne, ABD'de Chrysler'ın hafif ticari aracı Pacifica'nın seri üretimine geçişini kutlama partisinde

    Otomotiv sektörü, Fiat Chrysler'ın direksiyonundaki Marchionne için yasta

    © REUTERS / Rebecca Cook/File Photo
    Ekonomi
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    Otomotiv sektöründe 'efsane' diye söz edilen Sergio Marchionne, ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle komaya girmesinin ardından öldü. Fiat Chrysler CEO'su 66 yaşındaydı.

    1983'te maliyeci olarak başladığı kariyerinde yüksele yüksele 2004'te Fiat'ın CEO'su olup önce İtalyan otomotiv devini krizden çıkaran, ardından ABD'de iflasın eşiğindeki Chrysler'le birleşmesini sağlayan Sergio Marchionne'nin ölüm haberi, otomotiv sektöründe derin üzüntüyle karşılandı.

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    OMUZ AMELİYATI DERKEN

    Fiat Chrysler Automobiles'i (FCA) borçsuz şekilde en büyük 7. otomotiv üreticisi haline getiren İtalyan-Kanadalı CEO Sergio Marchionne, son olarak 26 Haziran'da kamuoyunun karşısına çıktığında yorgun ve konuşmakta güçlük çeker halde görünmüştü.

    Ardından omuz ameliyatı olduğu ve ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle görevinin başına dönemeyeceği açıklanan Marchionne'den cumartesi günü durumunun aniden çok keskin şekilde kötüleştiği, çok ağır hasta olduğu haberi geldi.

    YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLANDI

    İtalyan markası Fiat, Nuova 500 modelinin 60. yıldönümü nedeniyle geliştirilen Fiat 500 modelinin modifikasyonunu sundu. Yeni modifikasyon 560 adet üretilecek.
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    FCA CEO'luğuna Marchionne'nin yerine en başarılı markalardan biri olan Jeep'in başındaki Mike Manley getirilirken İtalyan medyası Marchionne'nin ameliyat sırasında komaya girdiğini, beyin hasarına uğradığını ve yaşam destek ünitesine bağlanarak hayatta tutulduğunu yazdı.

    'YUMUŞAK DOKU KANSERİYDİ' İDDİASI

    Bugün ölüm haberi gelen Marchionne'nin uzun zamandır çektiği ve kortizonla yatıştırmaya çalıştığı şiddetli omuz-kol ağrılarının gerisinde yumuşak doku kanserinin yattığı söyleniyor. Marchionne'nin gelecek yıl işten ayrılmadan önce görevlerini aşamalı devretme planı vardı.

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    Ama bu kez hesapları tutumadı ve bugün Fiat'ın sahibi Agnelli ailesinin varisi, FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'dan "Maalesef korktuğumuz gerçekleşti. Dostumuz Sergio Marchionne aramızdan ayrıldı" açıklaması geldi. Ardından bütün rakip otomotiv şirketlerinin Marchionne'ye saygı duruşu niteliğinde taziye açıklamaları sökün etti.

    ZİNCİRLEME SİGARA İÇİYORDU

    Felsefe eğitimi almış, bir yıl öncesine dek sigarayı elinden düşürmemiş, ''Ne giyeceğimi düşünmekle zaman kaybetmiyorum'' gerekçesiyle siyah kazaktan başka bir şey üstüne geçirmemiş Marchionne, otomotiv sektöründe demir yumruğu, sonsuz talepleri ve istediğini elde edene dek işin peşini bırakmamasıyla tanınıyordu.

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    SINIRSIZ ÇALIŞMA, SINIRSIZ TALEPLER

    Çalışma saatlerinde herhangi bir zaman sınırlaması olmayan, yanındaki herkesin de kendisi gibi çalışmasını isteyen, bu yüzden çalışma arkadaşları tarafından hem inatçı hem de küstah bulunan Marchionne ile son yıllarda pek çok anlaşma üzerinde çalışmış bir banker, ''Sanki bir tünelde yaşıyorum. Sizden talepkar olmakla kalmayıp bütün yaşamanızı da kendisine adamanızı istiyor'' dermişti.

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    Bir başka banker de gece gündüz demeden günün her anında Marchionne'den e-posta ya da sms almaktan yakınmıştı.

    SENDİKALARLA KAVGALI

    Ama Fiat'ta 'mucizeler' yarattığı için liderliği sorgulanamaz konumdaydı. İşleri yoluna koyana dek 'saat başı' orta düzey yöneticilerden birini kovdu. Siyasetçilerle kapışmakla kalmayıp sendikalarla da kavga edip sonunda hepsini ikna etti.

    200 BİN KİŞİLİK KÜRESEL İŞGÜCÜ

    Traktör üreticisi CNH Industrial, spor otomobil grupları Ferrari ve Maserati'yi de FCA bünyesine katarak birleşmelerle hem masrafları kısıp hem etki alanın genişletme yoluna gitti.

    200 bin kişilik 'küresel bir işgücü' oluşturduğundan küreselleşmenin de önemli aktörlerinden biri haline geldi.

    'İTİRAFLARINI' KİTAP YAPTI

    İtalyan çalışma arkadaşlarının taktığı lakapla 'doktor', Amerikalı çalışma arkadaşlarının taktığı lakapla 'patron', tartışmalı icraatlarını 2015'te 'Confessions of a Capital Junkie' (Bir sermaye bağımlısının itirafları) isimli bir kitapta anlatarak iflah olmaz kapitalizm tutkunlarına ulaştırdı.

    Etiketler:
    Maserati, Ferrari, CNH Industrial, Jeep, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Mike Manley, John Elkann, Sergio Marchionne, ABD, İtalya
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