Otomotiv sektörü, Fiat Chrysler'ın direksiyonundaki Marchionne için yasta

1983'te maliyeci olarak başladığı kariyerinde yüksele yüksele 2004'te Fiat'ın CEO'su olup önce İtalyan otomotiv devini krizden çıkaran, ardından ABD'de iflasın eşiğindeki Chrysler'le birleşmesini sağlayan Sergio Marchionne'nin ölüm haberi, otomotiv sektöründe derin üzüntüyle karşılandı.

Sergio Marchionne, the longtime chief of Fiat Chrysler, is dead at 66. He helped transform the struggling automaker into a manufacturing giant. https://t.co/ARd2LeTsta — The New York Times (@nytimes) 25 Temmuz 2018

© REUTERS / Remo Casilli Berlusconi, İtalya'nın başına general getirebilir

Fiat Chrysler Automobiles'i (FCA) borçsuz şekilde en büyük 7. otomotiv üreticisi haline getiren İtalyan-Kanadalı CEO Sergio Marchionne, son olarak 26 Haziran'da kamuoyunun karşısına çıktığında yorgun ve konuşmakta güçlük çeker halde görünmüştü.

Ardından omuz ameliyatı olduğu ve ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle görevinin başına dönemeyeceği açıklanan Marchionne'den cumartesi günü durumunun aniden çok keskin şekilde kötüleştiği, çok ağır hasta olduğu haberi geldi.

YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLANDI © REUTERS / Arnd Wiegmann Fiat Chrysler'a soruşturma açıldı

FCA CEO'luğuna Marchionne'nin yerine en başarılı markalardan biri olan Jeep'in başındaki Mike Manley getirilirken İtalyan medyası Marchionne'nin ameliyat sırasında komaya girdiğini, beyin hasarına uğradığını ve yaşam destek ünitesine bağlanarak hayatta tutulduğunu yazdı.

'YUMUŞAK DOKU KANSERİYDİ' İDDİASI

Bugün ölüm haberi gelen Marchionne'nin uzun zamandır çektiği ve kortizonla yatıştırmaya çalıştığı şiddetli omuz-kol ağrılarının gerisinde yumuşak doku kanserinin yattığı söyleniyor. Marchionne'nin gelecek yıl işten ayrılmadan önce görevlerini aşamalı devretme planı vardı.

© REUTERS / Carlo Allegri Trump, bir otomotiv devini daha ABD içi yatırıma yöneltti

Ama bu kez hesapları tutumadı ve bugün Fiat'ın sahibi Agnelli ailesinin varisi, FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'dan "Maalesef korktuğumuz gerçekleşti. Dostumuz Sergio Marchionne aramızdan ayrıldı" açıklaması geldi. Ardından bütün rakip otomotiv şirketlerinin Marchionne'ye saygı duruşu niteliğinde taziye açıklamaları sökün etti.

ZİNCİRLEME SİGARA İÇİYORDU

Felsefe eğitimi almış, bir yıl öncesine dek sigarayı elinden düşürmemiş, ''Ne giyeceğimi düşünmekle zaman kaybetmiyorum'' gerekçesiyle siyah kazaktan başka bir şey üstüne geçirmemiş Marchionne, otomotiv sektöründe demir yumruğu, sonsuz talepleri ve istediğini elde edene dek işin peşini bırakmamasıyla tanınıyordu. © Fotoğraf : Fixr.com İtalya'da Ferrari, Suriye'de ekmek, Türkiye'de bira

SINIRSIZ ÇALIŞMA, SINIRSIZ TALEPLER

Çalışma saatlerinde herhangi bir zaman sınırlaması olmayan, yanındaki herkesin de kendisi gibi çalışmasını isteyen, bu yüzden çalışma arkadaşları tarafından hem inatçı hem de küstah bulunan Marchionne ile son yıllarda pek çok anlaşma üzerinde çalışmış bir banker, ''Sanki bir tünelde yaşıyorum. Sizden talepkar olmakla kalmayıp bütün yaşamanızı da kendisine adamanızı istiyor'' dermişti.

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Bir başka banker de gece gündüz demeden günün her anında Marchionne'den e-posta ya da sms almaktan yakınmıştı.

SENDİKALARLA KAVGALI

Ama Fiat'ta 'mucizeler' yarattığı için liderliği sorgulanamaz konumdaydı. İşleri yoluna koyana dek 'saat başı' orta düzey yöneticilerden birini kovdu. Siyasetçilerle kapışmakla kalmayıp sendikalarla da kavga edip sonunda hepsini ikna etti.

Fiat Chrysler's Sergio Marchionne took some risks in Italy by standing up to unions and local lobbies, but he raised productivity and saved jobs. Last year, the automaker produced more than 1 million vehicles in Italy. https://t.co/VvndpzWWc4 @LJucca pic.twitter.com/mgKyGbE9v5 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) 24 Temmuz 2018

200 BİN KİŞİLİK KÜRESEL İŞGÜCÜ

Traktör üreticisi CNH Industrial, spor otomobil grupları Ferrari ve Maserati'yi de FCA bünyesine katarak birleşmelerle hem masrafları kısıp hem etki alanın genişletme yoluna gitti.

A tremendous impact on Formula 1 racing as well. He stood up to unions to make changes that saved two companies. Marchionne will be missed. https://t.co/R9rd7IfZW2 — Bearzus (@bearzus) 25 Temmuz 2018

200 bin kişilik 'küresel bir işgücü' oluşturduğundan küreselleşmenin de önemli aktörlerinden biri haline geldi.

Resending my special report on #Marchionne ‘the Rock Star’ from 2011, on his fight with the unions and plans to make FCA big https://t.co/BWkKzEQsHB — Lisa Jucca (@LJucca) 21 Temmuz 2018

'İTİRAFLARINI' KİTAP YAPTI

İtalyan çalışma arkadaşlarının taktığı lakapla 'doktor', Amerikalı çalışma arkadaşlarının taktığı lakapla 'patron', tartışmalı icraatlarını 2015'te 'Confessions of a Capital Junkie' (Bir sermaye bağımlısının itirafları) isimli bir kitapta anlatarak iflah olmaz kapitalizm tutkunlarına ulaştırdı.