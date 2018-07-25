Juncker'den Trump'a 'dost uyarısı': AB ile ABD yakın ortaktır, düşman değil

Çıkardığı ticaret savaşlarını daha da büyütmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, kendini ortak bilirken hasım bulan Avrupa Birliği'nin en üst düzey yetkilisini ağırladı. Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ticaret savaşı mı yoksa uzlaşısı mı çıkması bakımından kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

© AP Photo / Michael Sohn Trump'tan Juncker'e: Gümrük vergileri en muhteşemi

Çin'e yükselttiği gümrük duvarlarını aynen Avrupa Birliği'ne de çeken, üstüne AB'yi hasım diye niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan Avrupa'da üretilen otomobilleri de aynı muameleyle tehdit ederken diğer yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i ağırladı.

'DÜNYA TİCARETİNİN YARISIYIZ'

Trump'ın davetine icap ederek Beyaz Saray'a giden Juncker, Oval Ofis'te birlikte gazetecilere poz verirlerken ''AB ile ABD yakın ortaktır, müttefiktir, düşman değil. Birlikte çalışmamız lazım. Biz dünya ticaretinin yarısını temsil ediyoruz'' vurgusu yaptı.

AB'nin ticarette ABD'yi kazıkladığını iddia edegelen Trump ise Avrupa ile adil bir ticaret anlaşması umudunu dile getirdi.

Juncker Avrupa'da bavullarını hazırlarken ''Gümrük vergileri en muhteşemi'' diye tweetler atmış olan Trump, bu kez Avrupa Komisyonu Başkanı ile görüşmesinde 'çok olumlu şeyler gerçekleşmesini' beklediğini ifade etti.

'MİSİLLEME DEĞİL MÜTEKABİLİYET'

''Avrupa ile daha adil ticaret için umarım bir çözüm yolu buluruz. Hiç gümrük vergisi, hiç gümrük duvarı, hiç sübvansiyon olmasaydı ABD çok memnun olurdu'' diyen Trump şöyle devam etti:

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''Muazzam gümrük vergileri, bariyerleri olan çok sayıda ülke var, biz de bu yolu takip etmek zorunda kalıyoruz. Siz buna misilleme diyebilirsiniz. Ben karşılıklı olma durumu demek istiyorum Yani Avrupa Birliği ile ya da diğerleriyle olsun doğal olarak en azından karşılıklılık olmak zorunda.''

'KAVGA DEĞİL, DİYALOG'

Juncker ise ''Birbirimize bağırmamız değil, birbirimizle konuşmamız lazım. Gümrük vergilerini artırmak yerine indirmeye odaklanmamız lazım'' dedi.