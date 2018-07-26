Dolar/TL, 4.80 seviyesine geriledi

ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesiyle birlikte yüzde 1'e yakın değer kazanarak 4.82 seviyesine gerileyen dolar/TL'de bu sabah 4.80 seviyesi takip ediliyor.

© REUTERS / Murad Sezer TL, papaz Brunson kararı sonra değer kazandı

Dolar/TL dün, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı haberleri ile dolar karşısında yüzde 1 civarı değer kazandı. Karar öncesi 4.86 civarında işlem gören kur, 4.82'ye ka kadar geriledi ve gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kazanan para birimi oldu.

Kur bu sabah da düşüş eğilimini sürdürüyor. Dolar/TL bu sabah saat 08.38'de 4.8070 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.6482 seviyesinde bulunuyor.

Dünya'nın aktardığına göre, dolar endeksinde görülen baskının da kurdaki düşüşe destek olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de bir toparlanma eğilimi görüldüğünü vurguluyor. Paritede görülen düşüş eğilimin devam etmesi durumunda ilk aşamada 4.76 desteği önem taşıyor.