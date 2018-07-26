Dolar/TL, 4.80 seviyesine geriledi

Dolar/TL dün, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı haberleri ile dolar karşısında yüzde 1 civarı değer kazandı. Karar öncesi 4.86 civarında işlem gören kur, 4.82'ye ka kadar geriledi ve gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kazanan para birimi oldu.
© REUTERS / Murad Sezer
Kur bu sabah da düşüş eğilimini sürdürüyor. Dolar/TL bu sabah saat 08.38'de 4.8070 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.6482 seviyesinde bulunuyor.
Dünya'nın aktardığına göre, dolar endeksinde görülen baskının da kurdaki düşüşe destek olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de bir toparlanma eğilimi görüldüğünü vurguluyor. Paritede görülen düşüş eğilimin devam etmesi durumunda ilk aşamada 4.76 desteği önem taşıyor.
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