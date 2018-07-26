Tüpraş, Londra'da ofis açıyor

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), Londra'da bir ofis açılmasına karar verdiğini ve kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şöyle dendi:

"Sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir ofis açılmasına karar verilmiştir. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir."

Reuters'ta yer alan bir haberde Tüpraş'ın bir ofis açma hazırlığı içinde olduğu Londra'da benzin, fuel oil ve türev ürün trade pozisyonları için çalışan aradığı belirtilmişti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasına göre, 2017 yılında sanayinin zirvesinde 51,1 milyar TL'lik üretimden satışları ile Tüpraş yer aldı. İSO 500'ün üretimden satışlarının 2016'da yüzde 6,7'sini gerçekleştiren Tüpraş, 2017 yılında ise bu oranı yüzde 7,8'e yükseltti. Ford Otomotiv 22,7 milyar TL'lik üretimden satışlarıyla ikinciliği korurken, üçüncü ise 2016 yılına göre üç basamak yükselen 17,8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv oldu.