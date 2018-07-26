Ekmeğe yüzde 15 zam

© Fotoğraf : DHA İstanbul'da ekmeğe zam geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ekmek fiyatının yüzde 15 zamlanacağını duyuran Balcı, fiyatların il il değişebileceğini belirtti.

Balcı, ekmeğin kilosunun 5.75 TL'yi geçemeyeceğini ifade etti.

Zamla birlikte ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1.5 liraya yükseltilmiş oldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde söz konusu fiyat artışı hafta başından itibaren uygulanmaya başlamıştı.