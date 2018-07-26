BRICS liderlerinden ortak bildiri: Ticarette tek taraflılık ve korumacılıkla savaşacağız

ABD Başkanı Trump'ın ek vergi tehditleri nedeniyle 'ticaret savaşları' olarak tabir edilen bir dönemden geçilirken Johannesburg'da bir araya gelen BRICS liderleri, 'Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kuralları doğrultusuna açık, kimseyi dışarıda bırakmayan ve çok taraflı bir ticaret sistemini desteklediklerini' söyledikleri bir bildiri imzaladı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkelerinin liderleri, Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da bir araya geldikleri görüşmelerinin sonucunda kabul ettikleri ortak bildiride, ticarette tek taraflılık ve korumacılık politikalarına karşı savaşacaklarını vurguladı.

Bildirilerinde, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ticaret vergisi uygulamalarına gönderme yapan BRICS liderleri şu ifadeleri kullandı: "Çok taraflı ticaret sisteminin benzeri görmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Açık bir dünya ekonomisinin önemini vurgulamak istiyoruz."

© AFP 2018 / Mujahid Safodien 10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'da başladı

Liderler bildiride, 'Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına uygun, açık, kimseyi dışarıda bırakmayan ve çok taraflı' bir ticaret sistemini desteklediklerini de yineledi.

Johannesburg'daki BRICS Zirvesi, Trump'ın başta Çin olmak üzere bir dizi ülkeyi yeni ek vergilerle tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle önem taşıyor.

Ayrıca BRICS liderleri ortak bildirinin dışında; su kaynakları, tarım, bölgesel havacılık, teknoloji ve dijital ekonomi gibi alanlarda hükümetlerarası işbirliği öngören çeşitli anlaşmalar da imzaladı.

​