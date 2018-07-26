BRICS liderlerinden ortak bildiri: Ticarette tek taraflılık ve korumacılıkla savaşacağız

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkelerinin liderleri, Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da bir araya geldikleri görüşmelerinin sonucunda kabul ettikleri ortak bildiride, ticarette tek taraflılık ve korumacılık politikalarına karşı savaşacaklarını vurguladı.
#BRICS Summit in Johannesburg https://t.co/pYSrw7GTRx pic.twitter.com/Wxm14UFRMb— President of Russia (@KremlinRussia_E) July 26, 2018
Bildirilerinde, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ticaret vergisi uygulamalarına gönderme yapan BRICS liderleri şu ifadeleri kullandı: "Çok taraflı ticaret sisteminin benzeri görmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Açık bir dünya ekonomisinin önemini vurgulamak istiyoruz."
Johannesburg'daki BRICS Zirvesi, Trump'ın başta Çin olmak üzere bir dizi ülkeyi yeni ek vergilerle tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle önem taşıyor.
Ayrıca BRICS liderleri ortak bildirinin dışında; su kaynakları, tarım, bölgesel havacılık, teknoloji ve dijital ekonomi gibi alanlarda hükümetlerarası işbirliği öngören çeşitli anlaşmalar da imzaladı.
Family photo of #BRICS leaders meeting in South Africa#BRICS2018 pic.twitter.com/bs17vlHPp2— RT (@RT_com) 26 Temmuz 2018
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