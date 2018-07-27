İTO Başkanı Avdagiç'ten otomotive sınırlı ÖTV indirimi önerisi

Avdagiç, KDV alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kullanılabilmesinin önünün açılmasını talep ettiklerini belirterek, firmaların devletten çok ciddi KDV alacağının bulunduğunu, devletin bankadan kredi alırken bir takım teminatlar istediğini, firmaların KDV alacağını bankalara garanti olarak gösterilebilirse o firmaların finansmana daha uygun maliyetle ulaşmalarını sağlayacağını ifade etti.
'OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DARALMA VAR'
"Dönem dönem geçici KDV indirimleri gündeme geldi. Konjonktüre ve alınan neticelere bağlı olarak bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Şu anda otomotiv sektöründe bir daralma var. İç pazardaki daralma sadece otomotiv sektörünü etkilemiyor. Ona bağlı olan sigortacılık, servis gibi diğer sektörleri de etkiliyor. Burada da bir takım makul miktarda ve süreli iyileştirilmesi durumunda bu piyasanın da canlandırılabileceği ve bu konuda büyük resme baktığımızda vergi gelirlerinin artabileceğini öngörüyoruz."
'OTOMOTİVDE KDV İNDİRİMİNDEN ZİYADE SINIRLI BİR ÖTV İNDİRİMİ YÜRÜTÜLEBİLİR'
Avdagiç, "Otomotivde yeni bir ÖTV indirimi mi bekliyorsunuz?" sorusuna, "Otomotivde KDV indiriminden ziyade sınırlı bir ÖTV indirimi ile yürütülebilir. Beyaz eşya, mobilyada belli dönemlerde vergi indirimi devreye girmişti. Bunun sonucunda iç talepte bir artış oluşmuştu. İndirim bittikten sonra da çok keskin bir daralma yaşandı. Bu tekrar devreye girerse üreticiler hem iç hem de dış pazarda iyi bir rakam yakalasınlar ki rekabetlerine devam edebilsinler" yanıtını verdi.
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