İTO Başkanı Avdagiç'ten otomotive sınırlı ÖTV indirimi önerisi

İTO Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bunu artırmaya devam ettiğiniz halde ciddi bir faiz sarmalına girecektik. Görüldü ki döviz kurunda yüzde 1 civarında artış oldu, bu da yönetilebilecek bir artış. Faiz artışının yapılmamasını doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki beklentimiz ek politikalarla faiz seviyesini aşağı döndürebilecek politikaların devreye girmesi. Piyasanın tabii yapısı içerisinde bu oranların aşağı doğru gelmesi" diye konuştu.

Avdagiç, KDV alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kullanılabilmesinin önünün açılmasını talep ettiklerini belirterek, firmaların devletten çok ciddi KDV alacağının bulunduğunu, devletin bankadan kredi alırken bir takım teminatlar istediğini, firmaların KDV alacağını bankalara garanti olarak gösterilebilirse o firmaların finansmana daha uygun maliyetle ulaşmalarını sağlayacağını ifade etti.

'OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DARALMA VAR'

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Zorunlu bazı ürünler üzerindeki ÖTV ve KDV ile ilgili düzenlemelerin gözden geçirilmesinde fayda olduğunu ifade eden Avdagiç, şunları söyledi:

"Dönem dönem geçici KDV indirimleri gündeme geldi. Konjonktüre ve alınan neticelere bağlı olarak bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Şu anda otomotiv sektöründe bir daralma var. İç pazardaki daralma sadece otomotiv sektörünü etkilemiyor. Ona bağlı olan sigortacılık, servis gibi diğer sektörleri de etkiliyor. Burada da bir takım makul miktarda ve süreli iyileştirilmesi durumunda bu piyasanın da canlandırılabileceği ve bu konuda büyük resme baktığımızda vergi gelirlerinin artabileceğini öngörüyoruz."

'OTOMOTİVDE KDV İNDİRİMİNDEN ZİYADE SINIRLI BİR ÖTV İNDİRİMİ YÜRÜTÜLEBİLİR'

"Belli bir dönem bazı sektörlerde yapılan KDV indiriminin yeniden hayata geçmesini mi öneriyorsunuz?" soru üzerine Avdagiç, mevcutların devam etmesi ve yenilerin kısmen devreye girmesini önerdiğini aktardı.

Avdagiç, "Otomotivde yeni bir ÖTV indirimi mi bekliyorsunuz?" sorusuna, "Otomotivde KDV indiriminden ziyade sınırlı bir ÖTV indirimi ile yürütülebilir. Beyaz eşya, mobilyada belli dönemlerde vergi indirimi devreye girmişti. Bunun sonucunda iç talepte bir artış oluşmuştu. İndirim bittikten sonra da çok keskin bir daralma yaşandı. Bu tekrar devreye girerse üreticiler hem iç hem de dış pazarda iyi bir rakam yakalasınlar ki rekabetlerine devam edebilsinler" yanıtını verdi.