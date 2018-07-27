İTO Başkanı: Merkez Bankası'nın faiz kararını memnuniyetle karşılıyoruz

İTO Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Yeni hükümet sistemini yorumlayan Avdagiç, "Yeni sistem, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.
Avdagiç, "Dönem dönem KDV indirimleri gündeme geldi. Bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Avdagiç, ABD'nin Türkiye'ye ilişkin yaptırım tehdidini ise "Şu anda ABD'nin ortaya koyduğu tavrın gerek onlara gerek Türkiye'ye fayda sağlayacağını öngörmüyoruz. Türkiye egemen bir devlet. Yargı kararlarına yurt içi ve dışındaki bütün tarafların saygı göstermesi lazım" sözleriyle yorumladı.
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