İTO Başkanı: Merkez Bankası'nın faiz kararını memnuniyetle karşılıyoruz

İTO Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Avdagiç, otomotiv sektörünün iç pazarda yaşadığı daralmaya dikkat çekerek, sınırlı bir ÖTV indirimine gidilebileceği görüşünü dile getirdi. Avdagiç, "Şu anda otomotiv sektöründe iç pazarda bir daralma var. Burada (belirli bir dönem) sınırlı bir ÖTV indirimi olabilir" diye konuştu.

Yeni hükümet sistemini yorumlayan Avdagiç, "Yeni sistem, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.

Avdagiç, "Dönem dönem KDV indirimleri gündeme geldi. Bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Avdagiç, ABD'nin Türkiye'ye ilişkin yaptırım tehdidini ise "Şu anda ABD'nin ortaya koyduğu tavrın gerek onlara gerek Türkiye'ye fayda sağlayacağını öngörmüyoruz. Türkiye egemen bir devlet. Yargı kararlarına yurt içi ve dışındaki bütün tarafların saygı göstermesi lazım" sözleriyle yorumladı.