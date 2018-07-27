Çin lideri Şi: Bugün, kapsam ve derinlik açısından daha büyük bir devrim yaşıyoruz

Güney Afrika'da başlayan 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devam eden zirvede yaptığı konuşmasında bugün yaşananın 'daha kapsamlı bir devrim2 olduğunu vurguladı ve dünya barışı için uluslararası toplumun kalanıyla birlikte çalışışması gerektiğini belirtti.

'Afrika'da BRICS: 4. Sanayi Devriminde Paylaşılan Refah için Ortaklık ve Kapsayıcı Büyüme' başlığıyla Güney Afrika'da düzenlenen BRICS zirvesi devam ediyor. Devam etmekte olan zirvede 'Vizyonumuzu gerçekliğe dönüştürmek' başlıklı bir konuşma yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, zirvenin 'sanayi devrimi' temasına vurgu yaparak "Önceki üç sanayi devrinin tümü, bilim ve teknolojideki dönüştürücü ilerlemeyle karakterize edildi: 18. yüzyılda mekaniğin yükselişi, 19. yüzyılda elektriğin harcanması ve 20. yüzyılda Bilgi Çağının ortaya çıkışı. Bu tür atılımlar, toplumsal üretkenliği büyük ölçüde açığa çıkardı ve insanların yaşam standartlarını önemli ölçüde geliştirdi, böylece insanlık tarihinin gidişatını derinlemesine yeniden şekillendirdi" ifadelerini kullandı.

Şi ayrıca, data teknolojileri ve yapay zeka konusundaki ilerlemelere dikkat çekerek "Bugün, bilim, teknoloji ve endüstride, kapsam ve derinlik açısından daha büyük bir devrim yaşıyoruz" dedi.

'YENİ SANAYİ DEVRİMİ'

Dünyanın içerisinde bulunduğu dönemi 'Yeni sanayi devrimi' olarak tanımlayan Şi ayrıca şunları söyledi: "Yenilikçilik odaklı kalkınmaya devam etmemiz ve makroekonomik politikalar üzerinde koordinasyonu güçlendirmek, kalkınma stratejilerimizde daha fazla tamamlayıcılık bulmak ve ekonomik itici güçleri yenileme ve ekonomik yapıyı iyileştirme çabalarını güçlendirmek için Yeni Sanayi Devrimi konusunda bir Ortaklık inşa etmemiz önemlidir. Bu bağlamda Çin, beş ülkenin uzmanlarının yeni sanayi devriminde işbirliğimiz için bir plan hazırlamaya davet edileceği, 10 ayrı insan kaynakları geliştirme programına ev sahipliği yapacak.

© REUTERS / Mike Hutchings BRICS liderlerinden ortak bildiri: Ticarette tek taraflılık ve korumacılıkla savaşacağız

BRICS ülkelerinin karşılıklı kültürel alışverişlerini geliştirmesi gerektiğinin de altını çizen Şi, BRICS'i oluşturan ülkelerin büyük medeniyetlere sahip olduğunu ve 'kültürel alışverişler söz konusu olduğunda, BRICS ülkelerinin yapabileceği çok şey olduğunu' belirtti. Çin'in kültürel değişim alanında çeşitli sektörlerde yeni projeler geliştireceğini açıklayan Şi, sözlerini "BRICS'in geleceği halklarımızın elindedir. Kalıcı barışın keyfini süren açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya için, uluslararası toplumun geri kalanıyla birlikte çalışalım" ifadeleriyle sonlandırdı.