Çin lideri Şi: Bugün, kapsam ve derinlik açısından daha büyük bir devrim yaşıyoruz

Şi ayrıca, data teknolojileri ve yapay zeka konusundaki ilerlemelere dikkat çekerek "Bugün, bilim, teknoloji ve endüstride, kapsam ve derinlik açısından daha büyük bir devrim yaşıyoruz" dedi.
'YENİ SANAYİ DEVRİMİ'
Dünyanın içerisinde bulunduğu dönemi 'Yeni sanayi devrimi' olarak tanımlayan Şi ayrıca şunları söyledi: "Yenilikçilik odaklı kalkınmaya devam etmemiz ve makroekonomik politikalar üzerinde koordinasyonu güçlendirmek, kalkınma stratejilerimizde daha fazla tamamlayıcılık bulmak ve ekonomik itici güçleri yenileme ve ekonomik yapıyı iyileştirme çabalarını güçlendirmek için Yeni Sanayi Devrimi konusunda bir Ortaklık inşa etmemiz önemlidir. Bu bağlamda Çin, beş ülkenin uzmanlarının yeni sanayi devriminde işbirliğimiz için bir plan hazırlamaya davet edileceği, 10 ayrı insan kaynakları geliştirme programına ev sahipliği yapacak.
BRICS ülkelerinin karşılıklı kültürel alışverişlerini geliştirmesi gerektiğinin de altını çizen Şi, BRICS'i oluşturan ülkelerin büyük medeniyetlere sahip olduğunu ve 'kültürel alışverişler söz konusu olduğunda, BRICS ülkelerinin yapabileceği çok şey olduğunu' belirtti. Çin'in kültürel değişim alanında çeşitli sektörlerde yeni projeler geliştireceğini açıklayan Şi, sözlerini "BRICS'in geleceği halklarımızın elindedir. Kalıcı barışın keyfini süren açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya için, uluslararası toplumun geri kalanıyla birlikte çalışalım" ifadeleriyle sonlandırdı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)