Kayıt
14:10 27 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    susamsız simit

    Bursa'da fırınlar 'susamsız simit' satacak: Susam borsasını çökertmemiz gerekiyor

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Oda Başkanı Erdal Pınar, susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacaklarını söyledi. Susamların gümrükte bekletildiğini ileri süren Pınar, "Susam borsasını çökertmemiz gerekiyor" dedi.

    Sektör olarak sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini dile getiren ve son aylarda susam fiyatlarının arttığını belirten Pınar, "Geçen yıl temmuz ayında kilogram fiyatı 7.5 lira olan susam bu yılın aynı ayı itibarıyla 12 lira oldu" diye konuştu.

    Simit
    © AA /
    'Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi'
    Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde büyük bir eylem başlatacaklarını söyleyen Pınar, 50 bin esnafın zor durumda olduğunu belirtti.

    Pınar, "Ham maddeye gelen zamlar esnafın belini büktü. Gümrükte susamlar bekletiliyor. Susam borsasını çökertmemiz gerekiyor. Bunlar rantçılar, esnafımızın üstünden rant kazanıyorlar. Bunlara dur dememiz gerekiyor. Esnafımız simit yapamaz hale geldi. Böyle devam ederse 100 gram simit 1 lira 75 kuruşa satılmak zorunda kalınacak. Gümrükte susamları bekleterek, arz ve talebi yükseltiyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde büyük bir eylem başlatacağız. Fırıncılar ve simitçiler olarak susamsız simit üreteceğiz. Susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacağız. İnşallah esnafımız ve illerimizle bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde 50 bin esnaf zor durumda" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı: Süte 50 kuruş zam geliyor
    Bahçeli: Yüzde 15 zam adil değil. 'Askıda ekmek' projesini başlatıyorum
    Ekmeğe yüzde 15 zam
    İstanbul'da ekmeğe zam geldi
    Etiketler:
    Gümrük, zam, esnaf, simit, susam, fırın, Bursa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    12 bin yıllık Hasankeyf’te son demler
    12 bin yıllık Hasankeyf’te son demler
    Karikatür
    Trump: Avrupa Birliği ve ABD birbirini seviyor
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam