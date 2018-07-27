Putin: Rusya, Afrika'yı aydınlatacak

© REUTERS / Mike Hutchings BRICS liderlerinden ortak bildiri: Ticarette tek taraflılık ve korumacılıkla savaşacağız

BRICS liderleri, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleşen BRICS zirvesi kapsamında Afrika ülkeleriyle işbirliğine yönelik bir panel gerçekleştirdi.

Putin, BRICS-Afrika panelinde Afrika'ya yardım etmek istediklerini ifade etti.

Putin "Rusya'nın Afrika ülkelerindeki ulusal enerjinin gelişmesine yardım etmeyi planladığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Rus lider Angola, Mozambik ve Gabon'la umut vaat eden petrol ve gaz projelerini gerçekleştirmeye yönelik müzakereler yürüttüklerini ifade etti.

© AFP 2018 / Mujahid Safodien 10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'da başladı

Putin "Rusya'nın teknolojik açıdan nükleer enerjide lider olarak Afrikalı partnerlerimize sıfırdan bir endüstri yaratmayı teklif ediyoruz. Barışçıl nükleer enerjisi konusunda bölgedeki birçok ülke ile anlaşma imzalandı, bazılarıyla çalışmalara başlandı bile" dedi. Putin'e göre, bu projeler 600 milyon kişinin elektriksiz kaldığı Afrika için büyük önem taşıyor.

Putin, Rusya ile Afrika'nın enerji dışında başka alanlarda da işbirliği yapabileceğini belirterek "Rus iş dünyası Afrikalı partnerleriyle birçok alanda çalışmak istiyor. Buna tarım, sağlık, kitle iletişim, jeoloji ve yeraltı kaynakları kullanımı dahil" dedi.

Putin, Rus Alrosa şirketinin Angola'da elmas madenciliği işiyle ilgilendiğini, Rusya ile Burundi arasında Doğu Afrika'ya ihracat için ortak bir aydınlatma ürünleri üretim kuruluşunun bulunduğunu ve Senegal'de tarım projelerinin gerçekleştirildiği örneğini verdi.