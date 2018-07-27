Yatırım şirketinden astrolojik yorumlu ekonomi analizi

Astrolog Hande Kazanova'nın yorumuna da yer verilen analizde şunlar kaydedildi:
— Merkez Bankası kararı günü hariç son altı gündür yükselen trendde hareket eden Borsa İstanbul'da dün öğleden sonra ABD Başkan Yardımcısı Pence tarafından atılan ‘Brunson'un serbest kalmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı' tweetinden sonra piyasada sert satışlar izlendi.
— Seans biter bitmez bu kez ABD başkanı rahip için Türkiye'yi tehdit etti. Böylece 2 günde Başkan, Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'yi rahip için tehdit etmiş oldu.
— Konuyla ilgili ilk adım ABD Senato Dış İlişkileri Komitesi tarafından atıldı. Komite, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak tasarıyı dün akşam kabul etti.
'HUKUKİ SÜREÇTE SIKINTI OLABİLİR, BU DA BORSAYI GEREBİLİR'
— Ancak 25 Temmuz'da adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verilmiş ve tahliye edilmişti. Eve çıkınca ABD Başkanı ile görüşmüş ve hemen ABD yetkililerinin tehditleri başlamış. Türkiye'de adli tatil süreci başladığından hukuki süreçte sıkıntı olabilir. Bu da borsayı gerebilir.
— Bugün saat 22.20'de Kova burcunda bir Tam Ay Tutulması gerçekleşiyor. 1 saat 43 dakika sürecek bu tutulma 21. yüzyılın en uzun tutulması olarak tarihe geçecek.
'TOPLUMSAL ÖZGÜRLEŞME İSTEĞİMİZ ARTABİLİR'
— Yurtdışı piyasalarda tarafında dün Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ABD tarafında ise Facebook'un bilançosu kötü gelince satışlar anormal boyuta ulaştı ve günü yüzde 19 düşüşle kapattı. Bugün ise TSİ 15:30'da açıklanacak ABD milli gelir büyümesi takip edilecek önemli veriler arasında.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de 'FETÖ ve PKK destekçiliği' suçlamasından yargılanan, 2 yıllık tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Brunson'la ilgili bugüne değinki en sert açıklamalarından birini yapmıştı.
Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:
"Rahip Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız."
The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Temmuz 2018
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