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17:06 27 Temmuz 2018
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    Borsa / Yunan borsası

    Yatırım şirketinden astrolojik yorumlu ekonomi analizi

    © REUTERS / Yannis Behrakis
    Ekonomi
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    Alnus Yatırım'ın 'Kanlı ayın ettiğine bak' başlığıyla yayımlanan piyasa analizinde, papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle ABD'den gelen yaptırım tehditleri sonrası piyasada sert satışlar olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu tehditlerin borsayı gerebileceği ifade edilen analizde, astrolog Hande Kazanova'nın yorumuna da yer verildi.

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    Alnus Yatırım'ın analizinde, 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD'den gelen 'yaptırım' açıklamaları sonrası 95 bin 500 seviyesine kadar gerileyen endeksin, günü yüzde 0.58 düşüşle 94 bin 817 seviyesinden kapatıldığı hatırlatıldı. 

    Astrolog Hande Kazanova'nın yorumuna da yer verilen analizde şunlar kaydedildi:

    — Merkez Bankası kararı günü hariç son altı gündür yükselen trendde hareket eden Borsa İstanbul'da dün öğleden sonra ABD Başkan Yardımcısı Pence tarafından atılan ‘Brunson'un serbest kalmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı' tweetinden sonra piyasada sert satışlar izlendi.

    — Seans biter bitmez bu kez ABD başkanı rahip için Türkiye'yi tehdit etti. Böylece 2 günde Başkan, Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'yi rahip için tehdit etmiş oldu.

    — Konuyla ilgili ilk adım ABD Senato Dış İlişkileri Komitesi tarafından atıldı. Komite, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak tasarıyı dün akşam kabul etti.

    'HUKUKİ SÜREÇTE SIKINTI OLABİLİR, BU DA BORSAYI GEREBİLİR'

    Ebru Özkan
    © REUTERS / Nir Elias
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    - 20 yıldır Türkiye'de yaşayan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında 35 yıl hapis istenirken 18 Temmuz'daki duruşmada 12 Ekim duruşmasına kadar tutuklu olmasına karar verilmişti.

    — Ancak 25 Temmuz'da adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verilmiş ve tahliye edilmişti. Eve çıkınca ABD Başkanı ile görüşmüş ve hemen ABD yetkililerinin tehditleri başlamış. Türkiye'de adli tatil süreci başladığından hukuki süreçte sıkıntı olabilir. Bu da borsayı gerebilir.

    — Bugün saat 22.20'de Kova burcunda bir Tam Ay Tutulması gerçekleşiyor. 1 saat 43 dakika sürecek bu tutulma 21. yüzyılın en uzun tutulması olarak tarihe geçecek.

    'TOPLUMSAL ÖZGÜRLEŞME İSTEĞİMİZ ARTABİLİR'

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız
    — Kuzey Amerika hariç her yerden izlenebilecek olan tutulmanın bize etkisini Hande Kazanova şöyle yorumlamış: Toplumsal olarak özgürleşme, liberalleşme isteğimizi artırabilir. Hava gurubu tutulmaları yüksek rüzgarlar, yıkıcı fırtınalar, yabancı ülke ilişkilerinde ve ittifaklarla anlaşmalarda bazı sıkıntıları ortaya çıkarabilir. Vereceğimiz duygusal tepkilerde adaleti, toplumu düşünmeden atılacak adımlar karmamızda ve gelecek adımlarımızda büyük boşlukları ve gedikleri ortaya çıkarabilir.

    — Yurtdışı piyasalarda tarafında dün Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ABD tarafında ise Facebook'un bilançosu kötü gelince satışlar anormal boyuta ulaştı ve günü yüzde 19 düşüşle kapattı. Bugün ise TSİ 15:30'da açıklanacak ABD milli gelir büyümesi takip edilecek önemli veriler arasında.

    NE OLMUŞTU?

    ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de 'FETÖ ve PKK destekçiliği' suçlamasından yargılanan, 2 yıllık tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Brunson'la ilgili bugüne değinki en sert açıklamalarından birini yapmıştı.

    Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

    "Rahip Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız."

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    Etiketler:
    Tutuklanma, rahip, ev hapsi, FETÖ, enflasyon, dolar, Alnus Yatırım, Andrew Brunson, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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