Rusya, Türkiye'ye sığır eti tedarik etmeye başladı

Gordeyev, Türk şirketlerinin Rus pazarında aktif pozisyonları olduğunu hatırlatarak, "Ancak, birbirini tamamlayacak şekilde ve karşılıklı ticaret halinde dengeyi kurmak mümkündür" dedi.
ORTADOĞU'DAN DA TALEP VAR
Başbakan Yardımcısı, Türkiye dışında, Ortadoğu'dan da Rus sığır etinin tedariği için başvuruların olduğunu kaydetti.
Gordeev, bu yıl Rusya'nın 300 bin ton et ürünü ihraç ettiğini belirterek, bunun 1 milyon tona yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Gordeyev açıklamsında ayrıca, "Çin pazarının da açılması için çalışmaların sürdüğünü ve bunun için de umutlarımız var "dedi.
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