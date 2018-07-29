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14:21 29 Temmuz 2018
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    Yeniden yapılandırma için son gün salı

    © AA /
    Ekonomi
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    Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Mike Hutchings
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    Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında son günlere girildi.

    Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor.

    Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak

    Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken, vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

    Berat Albayrak
    © AA /
    Albayrak: Vergi borçları için yeni yapılandırma planı yok
    Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

    Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.

    VERGİ ZİYAI CEZALARI SİLİNECEK

    Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

    Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

    tütün fabrikası
    © AFP 2018 / OLIVIER MORIN
    Tütün ürünlerinde vergi artırılacak
    Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.

    Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra 2'şer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

    KREDİ KARTIYLA PEŞİN YA DA TAKSİTLE ÖDEME MÜMKÜN

    Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

    Alkol
    © AFP 2018 / MUSTAFA OZER
    Alkollü içeceklere vergi zammı
    Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.

    Kanun kapsamında, 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harç borçları yer alıyor. Ayrıca, düzenlemeden, askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen para cezası borçları olanlar yararlanabiliyor. Vadesi 18 Mayıs'tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da kapsamda bulunuyor.

    AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu
    © AA /
    AK Partili Sofuoğlu'ndan aracına vergi ödemediği iddialarına yanıt
    Kamuoyunda "varlık barışı" olarak bilinen düzenleme kapsamında, yurt dışında bulunan varlıklar, 30 Kasım'a kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek. Bu düzenlemeden 31 Temmuz'a kadar yararlanılması ve gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla herhangi bir vergi de alınmayacak.

    DİĞER VERGİ ÖDEMELERİ İÇİN DE SON GÜN

    Öte yandan, bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi ile geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi 2. taksit ödemesi için de son gün 31 Temmuz olarak belirlendi. 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7. taksit ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9. taksit ödeme süreleri de salı günü sona erecek.

     

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    Etiketler:
    borç yapılandırma, ceza, borç, vergi, Vergi Denetim Kurulu, Vergi Dairesi, Türkiye
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