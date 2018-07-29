Erdoğan'a Afrika turunda eşlik eden MÜSİAD Başkanı: Afrika’nın bugününü değil geleceğini düşünüyoruz

© AA / Halil Sağırkaya Türkiye ile Zambiya arasında 12 anlaşma imzalandı

Kaan, Afrika’da Türkiye'ye karşı yaklaşımların çok güzel olduğuna dikkati çekerek, "Buralara geleceğiz, bölgeden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Afrika’nın bugününü değil geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kıtadaki nüfus artışına işaret eden Kaan, 2050 senesinde şu anda 1.3 milyar olan nüfusun 4 milyarın üzerine çıkmasının beklendiğini ve bunun 'müthiş bir potansiyel' olduğunu vurguladı.

Afrika'nın hedef pazarların başında geldiğini söyleyen Kaan, "Amacımız bakir bölgeyi işlemek. Birikimi fazla olan bir ülkeyiz ve birikime sahip iş dünyasını buraya getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

© REUTERS / Kayhan Ozer 'Türk ekonomisi Zambiya için örnek teşkil ediyor'

Türkiye’nin sadece bazı ülkelerin yaptığı gibi Afrika’nın yer altı zenginliklerini alıp gitme yaklaşımına sahip olmadığını ve bu yüzden kıtada çok fazla kabul gördüğünü belirten Olpak, "Bizim en önemli değerlerimizden biri bu" dedi. Olpak, finansal çözümler üretebildiğinde bu ülkelerde daha fazla iş yapma imkanı olacağına dikkati çekerek, ülkeler arası ticarette lider uyumunun önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, Zambiya'da

Güney Afrika’daki ekonomik koşulları değerlendiren Olpak da müteahhitlik dışında da çok farklı alanlarda iş yapmaya müsait bir ülke olan Güney Afrika'nın bankacılık ve finans sistemi bakımından bir iş adamının aradığı özelliklere sahip olduğunu söyledi. Türkiye ve Güney Afrika arasında şu anda yaklaşık 2.5 milyar dolar seviyesine gelen bir ticaretin olduğunu belirten Olpak, "Aramızdaki dış ticaret arzu ettiğimiz seviyede değil. Güney Afrika'da yatırımı olan faal şirketlerimiz var. Ticaret açısından daha fazla gayret etmeliyiz" diye konuştu.