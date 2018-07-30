AK Partili Yılmaz: Türkiye'yi tarımsal alanda Avrupa'da 1. sıraya getirdik

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca temmuz ayı 'AK Parti Dönemi Tarım ve Hayvancılık' bülteni yayınlandı.

Teşkilatlara gönderilen bültende, 2002'den bu yana Türkiye'nin tarım ve hayvancılık hedeflerine ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Yılmaz, sunum yazısında, 'tarım ve hayvancılıkta 2002’de 36.9 milyar TL olan tarımsal hasılayı 2017 yılında 188.7 milyar TL’ye ulaştırarak Türkiye'yi tarımsal alanda Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselttiklerini ve Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdiklerini' bildirdi.

'VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYA ULAŞMASINI KOLAYLAŞTIRDIK'

Yılmaz, AK Parti olarak tarım ve hayvancılığı her zaman için stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde bir taraftan tarımda yapısal dönüşümü gerçekleştirirken bir taraftan da çiftçilerimizin hem ekonomik hem de sosyal hayatlarını iyileştirici kararlar aldık. Dünyanın en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyasına sahip olmanın bilinciyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine ulaşmasını kolaylaştırdık."

'REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTTIRACAĞIZ'

'AK Parti olarak Türkiye'nin bölgede ve küresel düzeyde tarım ve hayvancılık alanında söz sahibi olması için 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini' vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modelini esas alarak planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Böylece bereketli topraklarımızın verimliliğini potansiyeline ulaştırarak uluslararası rekabet gücümüzü arttıracağız."