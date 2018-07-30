MÜSİAD: Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz

Ticaret savaşlarının Türkiye'ye faydası olacağını söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar" diye konuştu. Kaan, faiz konusunda özellikle hassas olduklarını belirterek, "Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'na konuşan MÜSİAD Başkanı Kaan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerek. İş adamı olarak bizler daha sade vergi sistemiyle hareket etmek istiyoruz.

— Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar.

— (Berat Albayrak ile görüşme) Merkez Bankası ya da dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkması bizim için çok önemli' dedik.

— Faiz konusunda özellikle hassasız. Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz. Faiz artırmak, artık Türkiye'de kuru baskı altına alacak bir unsur değil.

— Kurda maksimum seviyenin 4.30 gibi olduğunu düşünüyoruz. Bunun üstü köpük oluyor. Şu anki kurun iş dünyası için ihracat açısından çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıntılar geliyor.