Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Fiyat artışına gidilmezse ekmekte sağlıklı üretim ortamını yok edersiniz

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına şu anda zam yapılmadığını ancak yüzde 15'lik bir artışın gündemde olduğunu belirterek, "Fiyat artışına gidilmezse ekmekte sağlıklı ve hijyenik üretim ortamını yok etmiş olursunuz" dedi.
İstanbul'da başlayan ve sonrasında tüm Türkiye'de gündem olan ekmek fiyatlarına zam yapılmasına ilişkin bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Kocaeli Fırıncılar Odası'nda basın toplantısı düzenleyen Balcı, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlere açıklık getirdi.
Balcı, "25 Temmuz'da çıkan haberlerde, ekmeğe 25 kuruş zam yapıldığı, ekmeğin 1 lira 50 kuruş olduğu, yazılı basında, 14 tane ulusal çapta yayın yapan basın kuruluşunda ve 8 televizyon kanalında yayınlandı. Biz de 26 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında İstanbul'un 4 ilçesinde, ticaret odasına bağlı 84 fırında, yüzde 20'lik bir artış olduğunu, İstanbul'da faaliyet gösteren 2 bin 600 tane fırını göz önüne aldığımızda 84 fırında yapılan bu artışın tüm İstanbul'a mal edilemeyeceğini, basında yer aldığı şekliyle 'Tüm Türkiye'de ekmek fiyatları arttı' şeklinde bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını düşündüğümüzü ifade ettik. Yine bu basın toplantısında, ekmeğe yaklaşık 2 yıldır bir fiyat artışı olmadığını, fırıncı esnafının zor durumda olduğunu, bir fiyat değişikliği gerektiğini ama bunun kesinlikle yüzde 20 olmayacağını, bunun yüzde 15'i geçmemesi için odalarımıza genelge göndereceğimizi, bu fiyatların her ile göre farklılık arz edebileceğini, illerdeki komisyon toplantılarından sonra federasyonumuzun ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra fiyatın belirlenebileceğini belirttik. Bunun da bugün yarın belirlenebilecek bir konu olmadığını, bugün hemen müracaat etmemiz durumunda dahi bu sürecin 1-1.5 buçuk ay kadar süreceğini ifade ettik. Maliyet hesaplarının her ilde ayrı ayrı yapılacağını ve şimdiden ekmeğe fiyat vermenin mümkün olmadığını da vurguladık. Bütün bu söylediklerimiz ajanslarda yer aldı" diye konuştu.
'AZAMİ YÜZDE 15 FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMEMİZ MAKUL'
Kendisinin ekmek fiyatlarına zam yapıldığı yönünde bir açıklaması olmadığını belirten Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Maalesef özellikle görsel basında, benim ekmeğin yüzde 15 zamlandığını söylediğime dair haberler çıktı. Dolayısıyla, haklı olarak bakanlığımız kendilerine bu şekilde ulaşan bir talebin olmadığını ve Fırıncılar Federasyonu'nun tek başına Türkiye'de ekmek fiyatlarını belirleme yetkisinin olmadığını ifade ettiler. Tek başımıza ekmek belirleme yetkimizin olmadığını biz de biliyoruz. Biz bu açıklamayı, ekmekteki yüzde 20 fiyat artışı oldu algısının doğru olmadığını vurgulamak amacıyla yaptık. Bizim sıkıntımız olmasına rağmen odamıza genelge yaparak zammın yüzde 15 ile sınırlı olacağını söyledik. Fırıncılar Federasyonu'nun ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmasından daha doğal bir şey olamaz. Dün yapıyorduk, bugün de yapıyoruz, yarın da yapacağız. Nasıl ki Kasım ayında İstanbul'da ekmek fiyatları 1.5 TL olacak diye basında yer aldığında, '2018'in Haziran ayına kadar ekmek fiyatına zam yok' dediysek, bugün de gelinen noktada eğer bir fiyat artışı varsa bunun da makul seviyede olması için Fırıncılar Federasyonu üzerine düşen görevi yapacaktır. Bunu da kamuoyu ile paylaşmamız kadar doğal bir şey olamaz. Gelinen noktada, 2 yılda meydana gelen fiyat artışını göz önüne alacak olursak, bizim azami yüzde 15 fiyat artışı ön görmemizin makul olduğunu söyleyebiliriz."
'HER ŞEY UCUZ EKMEK DEMEK DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN KALİTELİ EKMEK'
Ekmekte fiyat artışına gidilmezse üretim kalitesinin düşeceğini belirten Balcı, "Biz üretici olan esnafımızı düşündüğümüz kadar tüketici olan halkımızı da düşünmek zorundayız. Ama 2 yıllık bir süre geçmesine rağmen siz ekmekte bir fiyat artışına gitmeyecek olursanız bu sefer ekmekte kaliteyi bozmuş olursunuz. Ekmekte sağlıklı ve hijyenik üretim ortamını yok etmiş olursunuz. Her şey ucuz ekmek demek değildir. Önemli olan kaliteli ekmektir. Bizim kesinlikle 'Yüzde 15 ekmek zammı yapıldı' gibi bir ifademiz söz konusu olmamıştır. Yüzde 20 zam haberlerinin doğru olmadığını vurgulamak için, 'Gündemimizde bir artış söz konusudur. Mağduriyet vardır. Ama bunun yüzde 15'in üzerinde olmaması için odalarımıza genelge göndereceğiz' ifadesini kullandık. Doğru olan budur. Bunun dışında bizim açıklamamız ile bakanlığın yapmış olduğu açıklama arasında bir fark yoktur" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek çağrısına da değinen Balcı, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama, bizim yıllardır uygulamakta olduğumuz askıda ekmek uygulamasını gündeme getirmiş oldu. Hemen hemen tüm fırınlarımızda askıda ekmek uygulaması var. Durumu iyi olan vatandaş kendisine 3 ekmek alırken, '3 ekmek de askıda' diyebiliyor. Hatta 100 ekmek verenler var. Hatta yurt dışında olup, 'zekâtım' deyip, fırıncı esnafına güvenerek daha fazla ekmek bırakanlar var. Sayın Bahçeli buna bir katkı sağlamış oldu. Gündeme taşımış oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
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