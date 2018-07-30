Dünyanın en ucuz benzinini hangi ülkeler kullanıyor?

Bloomberg ajansı, Aİ-95 benzininin hangi ülkelerde en ucuz hangi ülkelerde en pahalı tüketildiğini gözler önüne seren bir tablo hazırladı. Tabloya göre, benzinin en ucuz olduğu ülke 0.01 dolardan az bir fiyatla Venezüela. Rusya da en ucuz benzinin tüketildiği ilk 10 ülke arasında. Türkiye ise litre başına ortalama 1.36 dolar fiyatla 26. sırada.

Bloomberg'in hazırladığı tabloya göre, dünyada benzinin en ucuz olduğu ülke litre başına 0.01 dolarla Venezüela. İran 0.28 dolarla ikinci, Kuveyt de 0.35 dolarla üçüncü sırada. İlk 10'da yer alan ülkelerse sırasıyla Nijerya (0.41 dolar), Mısır (0.43 dolar), Suudi Arabistan (0.54 dolar), Malezya (0.54 dolar), Endonezya (0.67 dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (0.68 dolar) ve Rusya (0.72 dolar) oldu.

Listeye göre benzinin en pahalı olduğu yer ise 2.09 dolarla Hong Kong. Norveç (2.02 dolar), Hollanda (1.93 dolar) da ilk üçte yer alan ülkeler. Yunanistan (1.91 dolar), İtalya (1.91 dolar), Danimarka (1.90 dolar), İsrail (1.86 dolar), Portekiz (1.83 dolar), Finlandiya (1.79 dolar) ve Fransa (1.78 dolar) benzini en pahalı kullanan diğer ülkeler.

TÜRKİYE'DE 1 LİTRE BENZİN İÇİN GÜNLÜK KAZANCIN YÜZDE 5'İNDEN FAZLASI HARCANIYOR

Türkiye ise litre başına ortalama 1.36 dolarla 26. sırada gösteriliyor. Ancak alım gücü bakımından 52. sırada olan Türkiye'de bir litre benzin için günlük kazancın yüzde 5.19'unun verilmesi gerekiyor. Ortalama bir sürücü ise yılda 36.16 litre kullanıyor, bu da sıradan bir maaşın 0.51'inin harcanmasına yol açıyor. Haberde ayrıca Türkiye'nin benzin için en yüksek verginin alındığı ülkelerden biri olduğuna dikkat çekiliyor.