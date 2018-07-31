Dolar/TL enflasyon raporu öncesi 4.91'i aştı

Dolar/TL, ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle işlem görmeyi sürdürürken, piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda vereceği mesajlara odaklanmış durumda.
BloombergHT'nin aktardığına göre, dün yüzde 1'in üzerinde artan Dolar/TL yeni güne de yükselişle başladı. Kur sabah erken saatlerde 4.89'dan 4.91'e, euro 5.73'ten 5.75'e yükseldi.
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TCMB'nin bugün 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmininde yukarı yönlü sert revizyona gitmesi bekleniyor.
TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yılsonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.
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