Dolar/TL enflasyon raporu öncesi 4.91'i aştı

Dolar/TL, ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle işlem görmeyi sürdürürken, piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda vereceği mesajlara odaklanmış durumda.

BloombergHT'nin aktardığına göre, dün yüzde 1'in üzerinde artan Dolar/TL yeni güne de yükselişle başladı. Kur sabah erken saatlerde 4.89'dan 4.91'e, euro 5.73'ten 5.75'e yükseldi.

TCMB'nin bugün 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmininde yukarı yönlü sert revizyona gitmesi bekleniyor.

TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yılsonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.