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17:01 31 Temmuz 2018
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    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    Dış ticaret açığı haziranda 5.5 milyar dolar

    © REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
    Ekonomi
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    Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9.1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ilk altı aylık dönemde yüzde 31.6 artışla 40.74 milyar dolara yükseldi.

    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
    Dış ticaret açığı yüzde 5.7 arttı: 5 aylık açık 35.2 milyar dolar
    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1.3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3.8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında yüzde 68,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 70.2'ye yükseldi.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2.1, ithalat yüzde 5.5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.8, ithalat yüzde 3.3 azaldı.

    İLK YARIDA TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32 ARTTI

    Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 6.3 artışla 82.22 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 6.3 artışla 82.22 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 6 ayda yüzde 31.6 artışla 40.74 milyar dolara yükseldi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass
    © REUTERS / Sergey Karpukhin
    Almanya Dışişleri'nden, Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti hakkında açıklama
    AB'YE İHRACAT YÜZDE 6.4 ARTTI

    Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında yüzde 47.5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 51.2 oldu.

    EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

    Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip etti.

    İTHALATTA İLK SIRA ÇİN'İN

    BRICS, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin
    © REUTERS / Gianluigi Guercia
    ‘Türkiye'nin BRICS üyeliği için gerçekten şansı var'
    Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolar ile ABD izledi.

    Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37,6 olarak gerçekleşti.

    İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9’dur. Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,6 oldu.

    Etiketler:
    Dış ticaret açığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Bakanlığı, Türkiye
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