Dış ticaret açığı haziranda 5.5 milyar dolar

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2.1, ithalat yüzde 5.5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.8, ithalat yüzde 3.3 azaldı.
İLK YARIDA TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32 ARTTI
Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 6.3 artışla 82.22 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 6.3 artışla 82.22 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 6 ayda yüzde 31.6 artışla 40.74 milyar dolara yükseldi.
Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında yüzde 47.5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 51.2 oldu.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip etti.
İTHALATTA İLK SIRA ÇİN'İN
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37,6 olarak gerçekleşti.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9’dur. Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,6 oldu.
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