TCMB, enflasyon tahminini yüzde 13.4'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 8.4 olan yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 13.4'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkadı. TCMB 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmininide yukarı yönlü revizyona gidilerek yüzde 13.4'e çekti.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere yüzde 12.5 ile yüzde 14.3 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı. Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 9.3’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir. 2020 yılında ise enflasyonun yüzde 6.7 olacağını öngörüyoruz" dedi.

Başkan Murat Çetinkaya Enflasyon Raporu 2018-III'ü tanıtıyor: https://t.co/HKEhEh94bX — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 31 Temmuz 2018

TCMB Başkanı Murat Çetin Kaya'nın sunumundan öne çıkan ifadeler şöyle:

— Petrol fiyat tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara revize edildi.

— Petrol fiyat tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara revize edildi.

— Gıda enflasyonunu bu yıl için yüzde 7'den yüzde 13'e revize ettik.

— İthal fiyatları tahminini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 6,3'e revize ettik.

Başkan Murat Çetinkaya’nın Enflasyon Raporu 2018-III konuşmasında öne çıkan noktaları derledik: https://t.co/pG17IsaYWw pic.twitter.com/SBExqBm03Q — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 31 Temmuz 2018

— Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere yüzde 12.5 ile yüzde 14.3 aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

— Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda orta noktası yüzde 9.3 olmak üzere yüzde 7.6 ile yüzde 11 aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

'İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ'

© REUTERS / Dado Ruvic Prof. Boratav'dan ekonomik kriz uyarısı

- İç talepteki yavaşlama sinyallerinin belirginleştiğini görüyoruz. İç talep etkilerini özellikle son çeyrekte görmeye başlayacağız.

— Enflasyonda ulaşılan yüksek seviye ve artan küresel riskler dikkate alındığında, mevcut durumda enflasyonla mücadelede ödünleşimlerin azaltılması ve ekonomimizin dayanıklılığının desteklenmesi bakımından maliye politikasının ve makroihtiyati politikaların dengelenme sürecine vereceği katkı kritik önem taşımakta.

— Bu noktada, para ve maliye politikası arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi açısından çeşitli etkileşim kanallarının ve iyileştirme alanlarının ortaya konulduğu kutu çalışmamızı okumanızı tavsiye ediyorum.

Başkan Çetinkaya'nın Enflasyon Raporu 2018-III Bilgilendirme Toplantısı Sunumu: https://t.co/trC37BfOwu — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 31 Temmuz 2018

© REUTERS / Stoyan Nenov Merkez Bankası: Enflasyondaki artış genele yayıldı

- Para politikasının öngörülebilirliğini kademeli artırma stratejimizin bir parçası olarak, raporda özellikle risk analizi çerçevesini zenginleştirmeye gayret ettik.

'PARA POLİTİKASININ GECİKMELİ ETKİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

— Önümüzdeki dönemde temel olarak fiyatlama davranışlarını, küresel risk iştahındaki gelişmeleri, maliye politikasının dengelenme sürecine katkısını ve para politikasının gecikmeli etkilerini yakından takip ediyor olacağız.

— Öngördüğümüz temel senaryodan bir sapma olması durumunda enflasyon görünümündeki değişime bağlı olarak para politikası duruşu gözden geçirilebilecektir.

Enflasyon Raporu 2018-III, Enflasyon Görünümü ve Tahminler: https://t.co/1bHyRHwFfK pic.twitter.com/4Yk7cZcjTH — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 31 Temmuz 2018

'BANKACILIK SEKTÖRÜ ŞOKLARI KARŞILAYABİLECEK GÜÇTE'

— Yapılandırmalarda bir miktar artış görüyoruz. Sinyal veren bir risk yok. Bankacılık sektörü şokları karşılayabilecek güçte.

'BÜYÜMEDE ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARI ETKİLİ OLDU'

— Büyümede sürükleyici özel tüketim harcamaları oldu. Turizmdeki güçlü toparlanmanın katkısıyla net ihracatın büyüme desteği sürdü.

'OVP ÇALIŞMALARINA KATKI TALEP EDİLİRSE YARDIMCI OLACAĞIZ'

— Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarına her zaman olduğu gibi Merkez Bankası'nın katkısı talep edildiğinde, politika yapıcılarla elbette paylaşacağız.