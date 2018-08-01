Petrol fiyatları, son iki yılın en büyük aylık düşüşünü kaydetti

Ay başında 74.15 dolar olan ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da temmuz ayını yüzde 7.75 gerileyerek 68.40 dolardan kapattı.
TEMMUZ 2016'DAN BU YANA İLK
Böylece ham petrol fiyatları Temmuz 2016'dan bu yana aylık bazda en büyük kaybı gösterdi.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, geçen hafta yaptığı açıklamada, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşması kapsamında üretim kotalarını tekrar yükseltmeyi değerlendirebileceğini bildirmişti.
ABD-İRAN İLİŞKİLERİ YUMUŞARSA HAM PETROL PİYASASINDA ARZ FAZLASI ARTABİLİR
OPEC ile Rusya'nın petrol üretimlerinin artması durumunda arz fazlasının daha da yükseleceğine dikkati çeken uzmanlar, ayrıca ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyede olduğuna işaret ederek, buradan gelecek ek üretimin de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artıracağını vurguluyor.
Ayrıca, analistler, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin yükselmeye devam etmesinin küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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