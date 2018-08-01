Apple'ın rekor kırmasına 1 dolar kaldı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın 2. çeyrekte net kârı yüzde 32 yükselerek 11.52 milyar dolara ulaştı. Şirket hisseleri, bilançonun olumlu gelmesiyle 197.67 dolara kadar tırmandı. Şirketin hisse başına değerinin 198.95 dolara çıkması durumunda Apple, tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olacak.

© REUTERS / Stephen Lam Apple'dan Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam kararı

Dünya gazetesinin aktardığına göre Apple'ın nisan-haziran döneminde net kâr ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre yükseldi.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu senenin nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17.3 artarak 53.26 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 45.41 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın net kârı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8.72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11.52 milyar dolara çıkarak yüzde 32.1 artış gösterdi.

Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1.67 dolardan 2.34 dolara tırmandı.

© REUTERS / Regis Duvignau Apple hisseleri rekor kırdı

Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı.

Salı gününü 190.29 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3.9 artışla 197.67 dolara kadar tırmandı.

Çarşamba günü firmanın hisse başına değerinin 198.95 dolar seviyesine ulaşması durumunda, Apple tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine yükselen ilk şirket olacak.

Salı günü itibarıyla yaklaşık 956 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor.