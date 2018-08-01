TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten faiz çıkışı

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bilecik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

— (PKK'nın Hakkari'deki tuzaklı saldırısı) Bizleri derinden üzmüştür. Tüm iş dünyası olarak saldırıyı kınıyoruz.

#Canlı: TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı Finans Masası'nın konuğu oluyor. https://t.co/CJG4IwtIzK — AA Canlı (@AACanli) 1 Ağustos 2018

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşünüyorum.

— (Bakan Albayrak ile toplantı) Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk.

— Faizlerin yüksek olması yatırım iştahını geride bıraktırıyor.

— (Döviz kuru ve faiz seviyesi) İş dünyası için en büyük sorun, bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur.

— Ekonominin daha dengeli büyümesine ihtiyacımız var.

— Vergisel düzenlemelerimiz bir miktar karışık. Kökten bir vergi reformu çalışması gerekiyor. Daha sade ve basit olmalı.