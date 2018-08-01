Ticaret savaşında yeni hamle: Trump'tan yüzde 25'lik yeni vergi hazırlığı

© Sputnik / Vitaliy Podvitski ABD ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı

Trump yönetimi, ticaret politikası alanında taviz almak için üzerinde baskı kurmaya çalıştığı Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

Beyaz Saray'ın planın ayrıntılarını bugünden itibaren açıklaması bekleniyor. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, gümrük vergisinin en başta yüzde 10 olarak belirlendikten sonra yüzde 25'e yükseltilebileceğini ifade etti.

Gümrük vergisini artırma tasarısı, kamunun görüşüne açıldıktan birkaç hafta sonra devreye alınabiliyor. Ancak gündeme getirilmesi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret anlaşmazlığında gerilimin artacağına işaret ediyor.

Gümrük vergisi getirilecek ürünler arasında gıda, kimyasallar, çelik, aluminyum ve tüketici ürünleri bulunuyor.

İLK ADIM TEMMUZ AYINDA ATILDI

ABD temmuz ayının başında, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki ürünlere yönelik ek gümrük vergisi uygulamasını resmen başlatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına getirdiği ek gümrük vergisinin, diğer ülkeler için de aldığı vergi artırımı kararından doğan zararlarını telafi etme amacıyla verildiğini açıklamıştı.

'ÇİN CEVAP VERECEK'

Çin Dışişleri bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise, Pekin'in tırmanan anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için 'diyalog ve istişare' yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan Geng, "Amerika Birleşik Devletleri durumu tırmandırmaya yönelik başka önlemler alırsa, Çin kesinlikle cevap verecek" ifadelerini de kullandı.

Olası önlemlerle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmayan Geng, Çin'in 'meşru ve kanuni hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlı olduğunu' belirtti.