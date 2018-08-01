CHP'li Böke: Stagflasyon kapıda

'Stagflasyon kapıda' uyarısı yapan ve yapılan zamlara dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, yıl sonu enflasyonun yüzde 20'lere yakın olacağını belirtti. "Acı reçete hepimizi ama en çok emekçileri vuruyor" diyen Böke, yeni bir siyasete ihtiyaç olduğunu söyledi.

CHP'nin ekonomist vekili Böke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada elektrik ve doğalgaza yapılan zamları değerlendirdi. Zamların devam edeceğini belirten ve 'Stagflasyon kapıda' (ekonomide durgunluk ve işsizlik yaşanırken enflasyonun artması) uyarısında bulunan Böke, yıl sonu enflasyonun yüzde 20'lere yakın olacağını söyledi.

Böke, "Acı reçetenin hem yavaşlayan ekonomide artacak işsizlik ve iflas tehditleriyle, hem de buna rağmen sürekli artacak hayat pahalılığı yüküyle çalışanlara, KOBİ'ye, esnafa, bu halkın yüzde 99'una yükleneceğinin habercisi" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON YÜZDE 20 OLACAK AMA ÜCRETLERİMİZ YÜZDE 5 ARTACAK'

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 20 olacağının tahmin edildiğini belirten Böke, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası, 'ücretlerin geçmişe endekslemeyi azaltacak şekilde büyük ölçüde enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirleneceğini varsaydık' diyor. Yıl sonu enflasyon yüzde 20'lere yakın olacak. Oysa hedef yüzde 5. Yani soframız, kiramız, ulaşımımız yüzde 20 pahalanacak ama ücretlerimiz yüzde 5 artacak. Azalan reel ücretler, ortaya çıkacak yoksullaşma acı reçetenin parçası."

Böke'nin paylaşımları şöyle:

2. Zamlar sürecek. Ekmek, Doğalgaz, Elektrik zamlandı. Baskın seçim baskın zamlarla sonuçlandı. Acı reçete hepimizi ama en çok emekçileri, açlık sınırının 1773 TL olduğu yerde 1604 TL asgari ücretle ya da buna yakın kazançlarla geçinmeye çalışan ücretli çalışanları vuruyor. — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) August 1, 2018​

4. Durgunluk ve hayat pahalılığı birarada. MB Başkanının açıklamaları kemer sıkma politikalarıyla ekonominin yavaşlayacağını, ancak bu yavaşlamanın hayat pahalılığına engel olamayacağını ortaya koyuyor. — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) August 1, 2018

6. Ücretler azalacak. MB, ‘’ücretlerin geçmişe endekslemeyi azaltacak şekilde büyük ölçüde enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirleneceğini varsaydık’’ diyor. Yıl sonu enflasyon yüzde 20’lere yakın olacak. Oysa hedef yüzde 5. — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) August 1, 2018

8. Acı reçeteye karşı yeni bir siyasete ihtiyaç var. Acilen. Hızla. Türkiye’de rejimin değiştiği gerçeğini siyasetinin içeriğine ve eylemliliğine yansıtacak bir siyasete. Yeni rejimin ekonomik tahribatını, maliyetini topluma gösterecek bir siyasete… — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) August 1, 2018

10. Ve bunun karşısına tüm bu ezilenleri bu siyasi mücadelede ortaklaştıracak bir yeni örgütlenmeye ihtiyaç var. Acı reçeteyi durdurmanın da rejimi yeniden halkın egemenliğine geçirmenin de yolu buradan geçiyor. — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) August 1, 2018

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