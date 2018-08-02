Erdoğan'ın açıklayacağı eylem planından: Tasarruflar arttırılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planının ilk aşamasını açıklayacak. Ekonomide atılacak adımların oluşturacağı bu 400 projelik listede yurtiçinde tasarrufların artırılması başlığının da olacağı belirtildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde tüm bakanların ve yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı programda Erdoğan, kısa vadede hayata geçirilecek 400 projeyi kamuoyuna duyuracak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, ilk hedefler listesinde enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kur baskısıyla mücadele, kamuda ve yurtiçinde tasarrufların arttırılması, israfla mücadele edilmesi, yastık altı kaynakların ekonomiye kazandırılması için teşviklerin verilmesi başlıkları olacak.

Habere göre planda öne çıkan başlıklar şöyle:

Uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı sıra, hane halkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurtiçi tasarruf oranları, büyüme ve cari açık hedeflerine uyumlu şekilde yükseltilmesi hedeflenecek.

Kamu tasarruflarının artırılmasına devam edilecek. Kamu gelir ve harcamalarında etkinlik sağlanacak.

© AA / Evrim Aydın Erdoğan: Yastığın altında veya kolunuzdaki altınlar bize bir şey kazandırmaz

Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarrufların mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek.

CAYDIRICI VERGİ

Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek, caydırıcı vergilendirme yapılacak.

İhtiyaç fazlası tüketim davranışlarının yoğun olduğu alanlarda israfla mücadele edilecek.

KAMU TAŞITLARINDA TASARRUF

Kamuda taşıt ve hizmet binası edinim ve kullanımlarında uyulacak usul ve esaslar güncellenecek. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin çıkmayacak.