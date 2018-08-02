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13:12 02 Ağustos 2018
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    Taksi

    İzmir'de taksi ücretlerine yüzde 20 zam

    © AA /
    Ekonomi
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    İzmir'de taksi ücretlerinde bugünden geçerli olmak üzere yüzde 20 civarında artış yapıldı. Taksilerde 3.25 TL olan açılış ücreti 3.90 TL'ye, 3.10 TL olan kilometre ücreti ise 3.70 TL'ye yükseldi.

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akaryakıt zamları nedeniyle bugünden geçerli olmak üzere taksi ücretlerinde artışa gitmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

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    © AA /
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    Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olan Anık, yakın mesafeye farklı tarife uygulamadıklarını belirterek, "Akaryakıt fiyatları 2017 başından bu yana 1 TL'nin üzerinde arttı. Lastik, yedek parça gibi maliyet kalemlerimizde de önemli oranlarda artışlar yaşandı. Tüm bunların sonucunda taksimetrede fiyat ayarlaması yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Yeni tarifede açılış ücreti 3.90 TL, kilometre ücreti de 3.70 TL olarak belirlendi. Kısa mesafede de bu tarife geçerli" dedi.

    En çok şikayetin yakın mesafeden kaynaklandığına, bu soruna çözüm bulabilmek için çalışma yaptıklarına işaret eden Anık, şu sözlerle taksicilere uyarıda bulundu:

    "Yakın mesafe gitmek isteyene olumsuz yanıt verme hakkımız yok. Eğer bu işi yapıyorsak yakın yere de gideceğiz, uzak yere de. İşimize ve vatandaşa saygı bunu gerektirir. Birkaç kişinin olumsuz davranışı nedeniyle mesleğimize ve esnaf camiamıza gölge düşmesine izin vermeyiz. Bu konunun takipçisiyiz."

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    Etiketler:
    taksi, zam, Akaryakıt, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), İzmir
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