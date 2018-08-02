TİM Başkanı Gülle: ABD'nin yaptırım kararı yatırımları etkilemez

Bloomberg HT'ye konuşan Gülle, "Bakanlarımızın, Türk devlerinin menfaatlerinin arkasındayız. Türkiye ile ABD arasında 100 yılı aşkın ilişkiler var, bu tür zorlamalarla çok doğru kararların çıkmayacağını geçmişte gördük" dedi.

"Türkiye'yi hukukun olmadığı bir ülke gibi görmemek lazım, Türkiye'nin büyük resmine bakarak karar vermek gerekirdi" ifadesini kullanan Gülle, yaptırım kararının ticari ilişkileri etkileyip etkilemeyeceği yolundaki soruyu da şöyle yanıtladı:

"Ticari ilişkilerimiz ayrı gidiyor, biz ticaretin siyasetten etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız. Bunun yatırımları etkilemesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.

'YÜZDE 49'LUK ZAMMI ANLAYAMAYIZ, ANLATAMAYIZ'

TİM Başkanı İsmail Gülle, BOTAŞ'ın sanayi sektörüne yüzde 49.5'lik zam kararı ile ilgili olarak "Yüzde 49'luk zammı anlayamayız, anlatamayız. Bu kadar yüksek zamlar işin felsefesine ters. Biz rekabet etmeliyiz üretmeliyiz, fiyatlar güncellenir saygıyla karşılarız ama yüzde 50 zammı anlayamayız" yorumunu yaptı.