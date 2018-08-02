Dolar/TL 5.09 zirvesinden döndü, euro 5.92'ye kadar çıktı

ABD'nin yaptırım kararının ardından tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, yükselişine devam ederek 5.09 seviyelerini gördü. Euro ise 5.92 seviyesinin üzerine kadar çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yüzde 3'ün üzerinde kayıp yaşarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19.3 bileşik seviyesine yükseldi.
Dünya'nın aktardığına göre, öğleden sonra dolar 5.05 seviyelerine doğru çekilirken, euro 5.87 seviyesinde.
BORSADA YÜZDE 3 KAYIP
BIST-100 endeksi ABD'nin iki Türk bakana yaptırım kararı açıklaması ve yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL'nin etkisiyle yüzde 3'ün üzerinde düşüşle yaşadı.
Bankacılık endeksi yüzde 3.87, Halkbank yüzde 5.08 ekside.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)