Dolar/TL 5.09 zirvesinden döndü, euro 5.92'ye kadar çıktı

Dolar/TL, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı ardından atağa geçti. 5.09 zirvesine kadar çıkan kur, öğleden sonra 5.05 seviyelerine çekilirken, 5.92'ye yükselen euro 5.87 seviyesinde.

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik gerginlik piyasaları olumsuz etkiliyor.

ABD'nin yaptırım kararının ardından tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, yükselişine devam ederek 5.09 seviyelerini gördü. Euro ise 5.92 seviyesinin üzerine kadar çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yüzde 3'ün üzerinde kayıp yaşarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19.3 bileşik seviyesine yükseldi.

Dünya'nın aktardığına göre, öğleden sonra dolar 5.05 seviyelerine doğru çekilirken, euro 5.87 seviyesinde.

BORSADA YÜZDE 3 KAYIP

BIST-100 endeksi ABD'nin iki Türk bakana yaptırım kararı açıklaması ve yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL'nin etkisiyle yüzde 3'ün üzerinde düşüşle yaşadı.

Bankacılık endeksi yüzde 3.87, Halkbank yüzde 5.08 ekside.