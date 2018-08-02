McDonald's kendi 'kripto para' birimini piyasaya sürüyor: MacCoin

Ünlü Fast Food zinciri McDonald's, kendi çıkaracağı kripto para birimi MacCoin ile ödeme kabul etmeye başlayacak.

50. yılını kutlayan Fast Food devi McDonald's, MacCoin adlı kendi kripto para birimini üreteceğini açıkladı. Sınırlı sayıda piyasaya sürülücek olan MacCoin'in bir tanesi bir Big Mac değerinde olacak.

We're celebrating 50 years of Big Mac by creating a global currency—MacCoin—each one worth a free Big Mac around the 🌎, with 5 collectible designs for 5 legendary decades. Starting August 2, collect your own MacCoins when you buy a Big Mac while supplies last. #BigMac50 pic.twitter.com/xn8Z9GNLSp — McDonald's (@McDonalds) 29 Temmuz 2018

​Şirketin sosyal medya üzerinden duyurduğu MacCoin, 'MacCoin ile tanışın, global bir ikon olan Big Mac için global bir para birimi' sloganıyla tanıtıldı.

Are you excited to celebrate 50 years of the Big Mac with @mcdonalds — the #MacCoin the world’s first food backed currency is here. Got a craving for #BigMac50 pic.twitter.com/rrRw8rV4Rs — FoodSided (@FoodSided) 2 Ağustos 2018

​Big Mac, çeşitli ülkeler arasındaki paritenin ölçülebilmesi amacıyla bir 'index' olarak da kullanılıyor. 1986 yılında Economist tarafından ortaya atılan 'Big Mac Endeksi' dünyanın her yerinde aynı gramaj ve malzemelerle üretilen Big Mac'in fiyatını esas alarak ülkeler arasındaki kurların değerinin ölçülmesine olanak sağlıyor.