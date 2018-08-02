20 bin araçlık filosu olan şirketin yöneticilerinden 1.5 aydır haber alınamıyor

20 bin araca sahip Fleetcorp şirketinin, bankalara ve finans kuruluşlarına olan 1.3 milyar borç ile havlu attığı iddia ediliyor.

Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre 3 binin üzerinde müşterisi olan ve tamamı Kuveytli iş adamı Adnan al Bahar'a ait olan şirketin Türk yöneticilerinden, 1.5 aydan bu yana haber alınamadığı konuşuluyor. Şirketten ikinci el araç satın alan bazı galericilerin ise araçların parasını ödedikleri halde devrini alamadıkları gerekçesiyle merkezi basıp zarar verdikleri ve bazı çalışanları darp ettikleri iddia edildi.

Bu yılın başından itibaren gerek kurdaki gerekse faizdeki artışın bir çok şirket gibi filo kiralama şirketini de zor durumda bırakacağı ve borçları sermayelerinin 50 katına ulaşmış olan bazı şirketlerin havlu atacağı konuşuluyordu. Nitekim yıl bitmeden bir filo kiralama şirketi piyasadaki söylentilere göre kurdan ve faizden daha çok yönetim hatalarından ötürü zor duruma düştü ve yöneticileri de ortadan kayboldu. Bankalara olan 1,3 milyar TL borcunu ödeyemediği söylenen Fleetcop'un, piyasadaki pek çok galeriye kiralamadan dönen ikinci el araçları sattığı, ancak şirket yöneticilerinin bu araçların parası alındığı halde devrini gerçekleştirmeden ortadan kaybolduğu konuşuluyor.

GALERİCİLER ŞİRKET MERKEZİNİ BASTI

© REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo Dış ticaret açığı haziranda 5.5 milyar dolar

Önceki gün bazı galericilerin Fleetcop'un şirket merkezini bastıkları, kendilerine kağıt üzerinde satılmış olan araçların devrini alamadıkları için şirketin yönetim ofisini tahrip ettikleri hatta karşılarına şirketi temsilen çıkan kişileri de darp ettikleri haberi polise ulaşmadıysa da kulaktan kulağa yayıldı.

Otomobil pazarının en büyük alıcı grubu olan itibarı yüksek filo kiralama şirketleri için bu alışılmış bir durum değildi. Ancak bu bilgi yılın ilk çeyreğinden itibaren 2018'in hatta 2019'un filo kiralamacılar için çok zor olacağını ısrarla dile getirenler için de sürpriz değildi.

Yılın hemen başında Fleetcop'un bilançosuna bakıp bu şirkete araç satmayı kesen büyük markalar olduğu gibi, tehlike sinyallerini görmeyip bugün yöneticileri ortada olmayan şirketten 50 milyon TL alacağı olan otomobil markaları da var.