20 bin araçlık filosu olan şirketin yöneticilerinden 1.5 aydır haber alınamıyor

Bu yılın başından itibaren gerek kurdaki gerekse faizdeki artışın bir çok şirket gibi filo kiralama şirketini de zor durumda bırakacağı ve borçları sermayelerinin 50 katına ulaşmış olan bazı şirketlerin havlu atacağı konuşuluyordu. Nitekim yıl bitmeden bir filo kiralama şirketi piyasadaki söylentilere göre kurdan ve faizden daha çok yönetim hatalarından ötürü zor duruma düştü ve yöneticileri de ortadan kayboldu. Bankalara olan 1,3 milyar TL borcunu ödeyemediği söylenen Fleetcop'un, piyasadaki pek çok galeriye kiralamadan dönen ikinci el araçları sattığı, ancak şirket yöneticilerinin bu araçların parası alındığı halde devrini gerçekleştirmeden ortadan kaybolduğu konuşuluyor.
GALERİCİLER ŞİRKET MERKEZİNİ BASTI
Otomobil pazarının en büyük alıcı grubu olan itibarı yüksek filo kiralama şirketleri için bu alışılmış bir durum değildi. Ancak bu bilgi yılın ilk çeyreğinden itibaren 2018'in hatta 2019'un filo kiralamacılar için çok zor olacağını ısrarla dile getirenler için de sürpriz değildi.
Yılın hemen başında Fleetcop'un bilançosuna bakıp bu şirkete araç satmayı kesen büyük markalar olduğu gibi, tehlike sinyallerini görmeyip bugün yöneticileri ortada olmayan şirketten 50 milyon TL alacağı olan otomobil markaları da var.
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