Özelleştirmelerde ilk ve son karar Erdoğan'ın

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, özelleştirme yasasıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu’na (ÖYK) verilen yetki ve görevleri Cumhurbaşkanı kullanacak.
DİĞER KURUM VE MAKAMLAR
Genelgeyle, KHK ile kaldırılan kurul, komisyon ve komiteleri görev ve yetkilerinin verildiği diğer kurum ve makamlar şöyle:
— Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Ticaret Bakanlığı,
— Bölgesel Gelişme Komitesi: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
— Kalkınma Araştırmaları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı,
— Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
— Finansal İstikrar Komitesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu,
— Mesleki Eğitim Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığı,
— Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu: İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,
— Siber Güvenlik Kurulu: Cumhurbaşkanı,
— Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
— Biyogüvenlik Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı,
— Yüksek Çevre Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı,
— Sosyal Yardımlaşma, Dayanışmayı Teşvik Kurulu: Cumhurbaşkanı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu,
— Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
— Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı.
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