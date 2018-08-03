Gayrimenkul sektörü temsilcileri Albayrak'la görüştü: Teşvikler gündemde

Bir süredir durgunluk yaşayan gayrimenkul sektörünün temsilcileri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Durgunluğun çözümü için kalıcı teşviklerin gündeme geldiği görüşmede KDV indirimi, kredi faizlerinin düşmesi ve stok eritecek hamleler konuşulan konular arasında oldu.

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Bir süredir durgun bir dönemden geçen sektörün hareketlendirmesi için köklü değişiklikler ve kalıcı teşvikler bekleniyor.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden sektör dernekleri temsilcileri çarşamba günü de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ve Genel Sekreteri Doğan Selçuk Öztürk ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersun Bayraktaroğlu katıldı. Edinilen bilgilere göre Bakan Albayrak, inşaat sektörüne çok önem verdiklerini belirtip, talepler için yeşil ışık yaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıklayacağı 100 günlük eylem planında inşaat sektörü için de düzenlemeler olması bekleniyor.

NELER KONUŞULDU?

Sektör temsilcilerinin Bakan Albayrak ve Bakan Kurum ile görüştükleri konular ise şunlar:

— İlk kez konut alacak vatandaşa faiz desteği sağlanması.

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- Bürokrasinin azalması.

— Kentsel dönüşümü hızlandıracak yasal düzenleme.

— 31 Ekim’de bitecek KDV ve tapu harçları indiriminde sürekli bir destek sağlanması.

— Şirketleri KDV iadeleri için düzenleme yapılması.

— Konut kredi faizlerinin kamu ve özel sektör işbirliğiyle yüzde 1’in altında bir seviyeye çekilmesi.

— Yabancıya vatandaşlık için konulan 1 milyon dolarlık alım şartının 300 bin dolara inmesi.

— Konut sektörüne özel bir KGF paketinin devreye girmesi, sektörün kredilendirilmesi için Emlak Bankası’nın aktive edilmesi.

— Bireysel emeklilik şirketlerinin gayrimenkul fonuna veya doğrudan gayrimenkule yatırım yapabilme imkanı sağlanması.