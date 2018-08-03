Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyatları yüzde 0.55 artarken, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 15.85 olarak hesaplandı. Piyasalardaki yıllık tüketici enflasyon tahmini 16.30 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17.41 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0.55, Yİ-ÜFE yüzde 1.77 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2018

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,55 arttıhttps://t.co/OveOaaJZf7 — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) August 3, 2018

​TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9.77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.85 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 17.56, geçen yılın temmuz ayına kıyasla da yüzde 25 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.10'du. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 15.39 olan yıllık enflasyonun yüzde 16.48'e yükseleceği hesaplanmıştı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14.64 olarak belirlendi.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI LİMONDA

Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12.86 ile limonda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 23.66 ile erik geldi.

DOLAR, ENFLASYON SONRASI BİR MİKTAR GEVŞEDİ

bu sabah 5.1154 seviyesine yükselerek yeni zirvesini gören Dolar/TL kuru, enflasyon verisinin açıklanması sonrası 5.08 civarına çekildi.