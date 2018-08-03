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14:37 03 Ağustos 2018
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    Albayrak: ABD ile ilişkiler hiçbir zaman kopmaz

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Ekonomi
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    Konu:
    Türkiye - ABD krizi: İttifaktan yaptırımlara (27)
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD ile yaşanan Brunson krizi ve Türk bakanlara yaptırımları değerlendirirken "ABD ile ipler hiçbir zaman kopmaz" dedi. Ekonomiye dair de önemli mesajlar veren Albayrak, faiz ve enflasyonun 'önümüzdeki dönemde aşağı yönlü ineceğini' belirtti.

    NTV'de soruları yanıtlayan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:-

    Pompeo ile Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanlığı'nda
    © REUTERS / Leah Millis
    Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü: 'Çözüm için mutabık kalındı'
    - Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerlendirip yönetmek lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım. Sabah gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme iradenin masada olduğunu görüyoruz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış.

    — Amerika ile ilişkilerimizde bugünden yarına bakmamak lazım. Bugün gergin olabilir, yarın düzelebilir. ABD ile ipler hiçbir zaman kopmaz.

    — Günlük söylemlere dayalı, provokatif bilgilere dayalı değil, devlet ciddiyetinin ortaya koyacağı süreçlerle ortaya koymak lazım.

    ABD İLE İLİŞKİLERE YORUM: 40 YILLIK KARI KOCA EŞLER BİLE HER KONUDA ANLAŞAMIYOR

    Mike Pompeo
    © Flickr/ Gage Skidmore
    Çavuşoğlu ile görüşen Pompeo: Yaptırımlar, ciddi olduğumuzun göstergesi
    - Araya farklı kanallar, söylemler girdiği zaman piyasa, ülkeler, kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz. İşte Amerika Kuzey Kore, görüşüyorlar. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak değil. Aynı evin içinde iki kardeş bile, 40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar.

    'ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA YÖNELİK…'

    — Her koşula da hazır olmak zorundayız. Bundan yana sıkıntımız yok. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var.  İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş. Bundan 5 dakika sonra bu oldu, 10 dakika sonra şu oldu; yok. Duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım.

    TCMB Başkanı Murat Çetinkaya
    © AA /
    TCMB Başkanı, 'Kamuda tasarruf çağrısına rağmen neden 5 yıldızlı otelde toplantı yapıldı?' sorusunu yanıtladı
    'ÇOK DAHA GERÇEKÇİ BİR OVP'DEN BAHSEDİYORUZ'

    — Türkiye olarak sağlıklı bir büyümeyi bütçe disiplini ve dengeli mali disiplinle eşgüdülmü yürütmek durumundayız. Çok daha gerçekçi bir OVP'den bahsediyoruz. Biz artık katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. Yeni Türkiye vizyonu dediğimiz resmi ortaya koymamız gerekiyor. Küresel değişimi doğru ması ve net hedefleri destekleyen politikaları ortaya koyması gerekiyor. Uyum ortaya koymak gerekiyor. OVP için ilk toplantımızı bu hafta yaptık. Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız.

    — Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. Risk primi gerçekçi değil. Bunun aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiçbir şüphem yok. 

    'FAİZLER İNECEK'

    — Enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz.

    Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA /
    TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten faiz çıkışı
    'ÖYLE GÜÇLÜ BİR RESİM ÇİZECEĞİZ Kİ…'

    — Piyasa ile her konuda mutabık kalmayabilirsiniz, farklı baktığımız resimler de olabilir. Merkez Bankası'nın haklı çıktığı bir resim var. Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü. 2019 yılı itibariyle enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık. Beş yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki, adımların hepsinin ne kadar uyumlu olacağını görecek herkes.

    — Uyum, uyum, uyum. Herkesin aynı hedefe birlikte yürüdüğü senkronize güçlü koordineli ekonomi yönetimi dönemine emin adımlarla yürüyoruz.

    — Bakanlıklarla konuşarak tasarrufu başlattık. Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor. Hazine borçlanma oranını yüzde 125'den yüzde 110'a düşürdük. Türkiye çok güçlü bir ülke. İhracat rakamlarına bakınca bunu görüyoruz.


    Konu:
    Türkiye - ABD krizi: İttifaktan yaptırımlara (27)
    Etiketler:
    Faiz, Enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye, ABD
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