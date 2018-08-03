Kayıt
14:36 03 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    e-Kimlik

    Estonya’da Türkler, e-oturumla 180 şirket kurdu

    © E-Residency
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Estonya 3 yıl önce başlattığı e-oturum programı ile tüm dünya girişimcilerine sanal ortamda vatandaşlık sunuyor. Şimdiye kadar bin 100 Türk’ün e-vatandaş olduğu programda, 180 Türk şirketi kuruldu. Programın hedefi bu yıl Türkiye'den 250'yi aşkın startup ve profesyoneli kapsamak.

    AB Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı
    © AFP 2018 / RAIGO PAJULA
    Estonya: Türkiye'nin AB üyeliği müzakereleri konusunda bu yıl karar beklenmiyor
    Estonya'nın dünyada ilk kez uygulamaya geçirdiği e-Residency (e-Oturum) programı ile girişimciler, Türkiye'de çalışırken global bir AB şirketi kurabilmelerini sağlayan resmi dijital kimlik elde etme hakkını kazanıyor. Dünya'dan Handan Sema Ceylan'ın haberine göre, finansal tablolar, şirket sırları, fotoğraflar ve belgeler gibi verilerin online olarak ‘bulut'ta depolanmasının ardından sıra ‘bulutta vatandaş' olmaya geldi.

    Ülkenin 2014'te başlattığı e-Oturum Programına başvurup Estonya'nın ‘bulut vatandaşı' olan tam 1.100 Türk var. Bu kişiler şimdiye kadar kendilerine sağlanan dijital kimlikleri ile 180 şirket kurdu. Ayrıca bugüne kadar 155 ülkeden 40 binden fazla kişiye e-oturum izni verildi. Bu süre içerisinde program aracılığı ile Estonya'da kayıtlı 6 bin şirket kuruldu. Program ile dünyanın girişimcilik potansiyelini açığa çıkarması hedefleniyor.

    ŞİRKET, DÜNYANIN HERHANGİ BİR NOKTASINDAN YÖNETİLİYOR

    e-Oturum, sahiplerine vatandaşlık, vergi mükellefiyeti, oturma izni, Estonya'ya veya Avrupa Birliği'ne giriş izni vermiyor. e-oturumcuya verilen akıllı kimlik kartı, fiziksel bir kimlik belgesi niteliği taşımıyor. e-Oturum bir vize türü olmadığı için vizesiz seyahat hakkı da tanımıyor.

    James Melville (solda)
    © AP Photo / Tim Ireland/Invision for Sony Pictures Entertainment/
    ABD'nin Estonya Büyükelçisi, Trump'ın AB politikası nedeniyle istifa ediyor
    Ancak e-oturum alan kişi Estonya'da bir AB şirketi kurmuş oluyor. Belgeleri ve sözleşmeleri dijital olarak imzalayabiliyor. Şirketlerini dünyanın herhangi bir yerinden yönetebiliyor. Elektronik bankacılık ve uzaktan para transferi yapabiliyor. Çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcılarına ulaşabiliyor. Ticari hizmet sağlayıcıları, global girişimciler gibi unsurlardan oluşan bir iletişim ağının içinde yer alarak şirketlerini büyütmek için gereken kaynaklara erişebiliyor.

    e-Oturum, Estonya'da çalışma ve oturma izni konusunda da bir kapı aralıyor. Estonya İçişleri Bakanlığı ve Startup Şirket Topluluğu tarafından yürütülen Startup Vizesi Programı, AB vatandaşı olmayan kişilerin Estonya'daki startup şirketlerde çalışmasını, mevcut şirketlerini Estonya'ya taşımasını veya Estonya'da avantajlı koşullarda yeni şirketler kurmasını destekliyor.

    ‘4 UNİCORN'UMUZ VAR, TÜRKİYE'DEN İLGİ YOĞUN'

    Startup Vizesi Proje Müdürü Merilin Lukk, Estonya'nın 1 milyon 300 bin nüfuslu küçük bir ülke olmasına rağmen önemli meziyetleri olduğunu söyleyip şu bilgileri veriyor: "Belki bizi pazar olarak görmüyorlar. Ama çok hızlı startuplarımız var ve dünyayı etkiliyoruz. 1 dolar sermaye ile başlayıp 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan startuplara ‘unicorn' deniyor. Bizim 4 unicorn'umuz var. Bunlar Skype, Daimler'in yatırım yaptığı taksi uygulaması Taxify, Playtech ve Transferwise. Beşinci unicorn'umuz da yolda. Startuplar konusunda Türkiye, Rusya ve Ukrayna'yı başarılı görüyoruz. Hindistan da ilgi bakımından iyi."

    Russia Today
    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
    AGİT’ten Estonya’ya 'Russia Today' çağrısı: Akreditasyon kararınızı gözden geçirin
    Lukk, ayrıca Ocak 2017'de başlayan Startup Vizesi programına şimdiye kadar Türkiye'den 450 startup şirketin başvurduğunun da bilgisini veriyor.

    E-OTURUM ALMAK İÇİN 4 ADIM

    1- Başvurular e-resident.gov.ee adresinden yapılıyor. Çevrimiçi başvuru formunu dolduruyor ve başvuru formu ile kimlik belgesinin fotoğrafı yükleniyor. Başvuru sebebi belirtiliyor. 100 euro işlem ücreti ödeniyor.

    2- Başvuru alındıktan sonra, Estonya Emniyeti ve Sınır Koruma Müdürlüğü tarafından sabıka kaydınız inceleniyor. Bu işlem 2 ila 4 hafta arasında sürüyor.

    3- Başvurunuz onaylandıktan sonra Ankara'daki başkonsolosluğa giderek, kimlik ibraz etmeniz, parmak izi vermeniz ve e-Residency programı içindeki e-kimliğinizi almanız gerekiyor.

    4- e-Kimliğinizin yazılımını yükleyip, servisleri kullanmaya başlıyorsunuz.

    ‘ŞİRKETİNİZDEN KÂR PAYI DAĞITMADIĞINIZ SÜRECE ESTONYA'YA VERGİ ÖDEMİYORSUNUZ'

    Aybars Kızılsencer, Sinan Elver ve Emre Savaş e- oturum ile Estonya'da iş kuran Türklerden. Üç ortağın yapay zeka tabanlı pazarlama otomasyonu hizmeti verdiği Reachpeople, 2016 yılında e-oturum almalarının ardından Estonya'da kurulmuş.

    Savaş şu bilgileri verdi: "Aynı alanda 2013'ten beri Türkiye'de de faaliyet gösteriyoruz. AB ülkeleriyle daha çok iş yapmak için önce İngiltere'yi araştırdık. Ama orada masraflarımız yüksekti. e-Oturumla Estonya'da kurduk şirketi. Ödeme kanallarına erişim daha kolay oldu. Şirketinizden kâr payı dağıtmadığınız sürece Estonya'ya vergi ödemiyorsunuz. Türkiye'deki şirketimizden de fatura kesiyoruz. Gözlemlediğim önemli bir gelişme var. İstanbul ve Tallinn arasında dijital bir köprü kuruluyor. Çok sayıda Türk bu programla ilgileniyor."

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © Sputnik /
    Rusya’dan Estonya’ya: Diplomatlarımızın sınırdışı edilmesi yanıtsız kalmayacak
    Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programının Halkla İlişkiler Yöneticisi Arnaud Castaignet de, Türk e-oturumcuların ülkeye ilgisinin yüksek olduğunu söylüyor. Castaignet, "Türkiye'nin startup ortamı dünyanın en etkili topluluklarından biri" diyor.

    ESTONYA'NIN DA ÜYESİ OLDUĞU D7 ÜLKELERİ GELECEĞİMİZDE SÖZ SAHİBİ OLMAYA HAZIR

    Belki henüz dünyanın geleceğini belirleyen G20 ülkeleri kadar iddialı değiller. Ancak Estonya'nın da üyesi olduğu D7'nin yani Dijital 7'nin çizdiği vizyon şimdiden dijital ekonomi ve sanal dünyamızın kurallarını belirlemiş durumda.

    Londra'da Aralık 2014'te bir araya gelen 5 ülke, D5'i kurmaya karar verdi. Bu ülkeler İngiltere, Estonya, İsrail, Yeni Zelanda ve Güney Kore'ydi. Bu yıl Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen buluşmada bu beşliye iki ülke daha eklendi: Kanada ve Uruguay. Böylece D7 oldular. Bir araya gelme sebepleri ilk etapta birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmak. D7'ye girmek için kapıyı çalan iki ülke daha var: Portekiz ve Meksika.

    Estonya Hükümeti Global İşler Direktörü Sandra Sarav da, bakanlıkta yaptığı sunumda D7'ye dair şu bilgileri verdi: "Bizim dijital ID kart bilgimiz var. Şimdi İngiltere bunun mobil uygulamasını araştırıyor. Yeni Zelanda açık data konusunda iyi. Kanada 1 milyar dolarını yapay zeka için yatırmış durumda. İsrail dijitalleşmeye en çok yatırım yapan ülke. Birlikte hareket etmek önemli"

    Sığınmacı
    © REUTERS / Marko Djurica
    Estonya: Türkiye'den sığınmacı kabul edebiliriz
    MERKEL 11 BİN 867. VATANDAŞ, ABE DE ‘BULUT OTURUMCULAR' ARASINDA

    Dünyanın ilk e-oturumcusu ise bir İngiliz gazeteci. Estonya'dan 1 numaralı dijital kartı 2014'te alan bu isim, dönemin The Economist kıdemli editörlerinden Edward Lucas. Almanya Şansölyesi Angela Merkel de 11 bin 867. e-vatandaş. Ülkesini çipli kimlik kartına geçirmeye hazırlanan Japonya Başbakanı Şinzo Abe de ‘bulut oturumcular' arasında.

    ESTONYA'DA EVLİLİK, BOŞANMA VE MÜLK SATMA İŞLEMLERİ DIŞINDA HER ŞEY ONLİNE

    Estonya, vatandaşlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat online olarak alınabildiği dünyadaki ilk ülke. e-Devlet üzerinden eğitimden oy kullanmaya, sosyal güvenlik hizmetinden şirket kurulumu ve vergi işlemlerine kadar 2 bin 500 vatandaşlık hizmeti online olarak yapılabiliyor. Henüz sadece evlilik ve boşanma, bir de mülk satma işlemleri online olarak gerçekleştirilemiyor.

    Etiketler:
    e-kimlik, e-oturum, Sinan Elver, Aybars Kızılsencer, Emre Savaş, ukrayna, Estonya, Londra, Hindistan, İngiltere, Türkiye, Ankara, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, bir an önce işlem yaptırıp sınırı geçmek istemesi izdihama yol açtı
    Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gitmeye başladı
    Karikatür
    'ABD, Türkiye'nin İncirlik Üssü'nü kapatma ihtimaline karşı hazırlıklı olmalı'
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet