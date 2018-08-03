CHP'li Erdoğdu: Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin tutma ihtimali sıfır

© REUTERS / Rick Wilking/File Photo Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: 15.85

CHP'li Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele istikrar sağlayarak, üretimi artıracak önlemler alarak ve demokratikleşme adımları atarak gerçekleşebilir" dedi.

TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğdu, Merkez Bankası'nın yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini 31 Temmuz'da yüzde 13.4'e yükselttiğini hatırlattı.

Erdoğdu, "Ancak açıklanan enflasyon rakamı temmuz itibarıyla 15.85. Bu hedefin tutabilmesi için önümüzdeki 5 aylık enflasyonun toplamda yüzde 3.3 çıkması gerekiyor. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin tutma ihtimali sıfır" ifadesini kullandı.

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Üretici fiyatları artışının yıllık yüzde 25'i bulduğunu belirten Erdoğdu, gerçekleşen artışta, geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgaza gelen zamların etkisinin henüz görülmediğinin altını çizdi.

Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele istikrar sağlayarak, üretimi artıracak önlemler alarak ve demokratikleşme adımları atarak gerçekleşebilir. Halkın yükünü artıracak önlemlerle sadece toplumda huzursuzluğu artırırsınız. Yönetim enflasyon ve pahalılıkla gerçekten mücadele etmek istiyorsa derhal demokratikleşme adımları atmalıdır. Aksi halde OECD ülkelerinden 5.66, AB ve Euro bölgesinden 7.92 kat daha fazla yüksek enflasyon yaşayan ülke, Venezüella ile yarışır hale gelecek. Türkiye'ye bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok" dedi.