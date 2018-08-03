Sanayi Bakanı Varank: 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün onaylanan proje bazlı teşvikler ile 8 milyar TL'lik 4 yeni yatırım yapılacağını, 4414 kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL'lik dört yeni yatırım yapılacak. 4414 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak.



Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 Milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/XrIPZ2zI4b — Mustafa Varank (@varank) August 3, 2018

Yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Varank, yatırım yapılacak illerin Ankara, Bursa ve Sakarya olacağını duyurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin 'Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisi', BMC Otomotiv'in 'dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi' ve 'muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi' ile Bosch'un 'yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi' yatırımları, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak.