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    Şekib Avdagiç

    İTO Başkanı Avdagiç: 100 Günlük İcraat Programı'ndan memnunuz

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    İTO Başkanı Avdagiç, "Maraton başladı. İlk 100 günlük planın en büyük farkı, profesyonel kabine ile uygulamadaki hızı olacak" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
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    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylem planının, ekonomide yeni bir vizyonun habercisi olduğunu belirterek, söz konusu planın bürokratik sıkıntılar sebebiyle yeterli mesafe alınamayan projelere de doping olacağını söyledi.

    400 projenin her birinin iş dünyasının projesi ve projelerin en yakın takipçisinin de kendileri olduğunu ifade eden Avdagiç, "100 günlük plan, üretim ekonomisinin ihtiyacı olan ve 'hemen' bulunması gereken çözümlere de işaret ediyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, Türkiye ekonomisine sürdürülebilir, dengeli büyüme lazım. Finansman maliyetini düşürmemiz, dış açığımızı 'pahada ağır' ihracatla iyileştirmemiz lazım. Bu plan da bize bunu sağlıyor" diye konuştu.

    'OLUMLU ANLAMDA DALGA ETKİSİ YARATACAK'

    Avdagiç, maratonun başladığını belirterek, ilk 100 günlük planın en büyük farkının profesyonel kabine ile uygulamadaki hızı olacağını vurguladı. 100 Günlük Eylem Planı'nın umutları ve güveni perçinlediğini ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

    "Bu plan, kur-faiz sarmalına itilmek istenen Türkiye'nin kendi geleceğini somut projelerle kuracağını göstermiştir. 400 projenin ve karşılığı olan 46 milyar liranın, bütçeye ek yük getirmeden gerçekleştirilmesini önemli görüyoruz. Bu, Türkiye ekonomisi için de olumlu anlamda dalga etkisi yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesleki eğitimden sağlık hizmetlerine, İstanbul Finans Merkezi'nden savunma sanayisine kadar geniş bir yelpazede yaptığı vurgular, İTO olarak bizim de öteden beri içinde olduğumuz çalışmalardır. Bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Küresel ile yerli ve milli yatırımcıları buluşturacak bir gayretin yansıması olarak görüyoruz."

    'EYLEM PLANINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

    Şekib Avdagiç- İTO Başkanı
    © AA /
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    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da planın içeriğinde yer alan reformların Türkiye'nin geleceği için önemine işaret etti.

    Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak adına önemli bir adım olarak gördüğümüz ve ekonomiden yargıya, eğitimden sağlığa birçok alanda köklü reformlar içeren eylem planını memnuniyetle karşılıyoruz. Programda, Türkiye ekonomisinin mevcut yapısal problemlerini çözüme kavuşturarak ticaretimizi geliştirme noktasında ve Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yakaladığı güçlü büyüme performansının kalıcı hale getirilmesi anlamında önemli reformlara yer veriliyor. Açıklanan 100 günlük eylem planında, mali disiplinin sürdürülebilir hale getirilmesi, yatırım potansiyelinin artırılması ve istihdam seviyelerinin daha da yukarı taşınması hedefleri için son derece isabetli çözümler yer alıyor. İş dünyası olarak, ticari süreçlerde karşılaştığımız zorluklar noktasında ve işlerimizi daha ileri taşıyarak ülkemize yaptığımız katkıyı artırabilmek için zaman zaman ekonomi yönetimine birtakım öneriler sunuyoruz. Eylem planında, bu önerilerimizin karşılık bulduğunu ve sorunların çözümü için gösterilen değerli çabayı görmek, bizleri memnun etmenin yanı sıra çalışma azmimizi artırarak hedeflerimize daha büyük inançla odaklanmamızı sağlamaktadır. Yeni kabinenin, belirlenen eylem planı çerçevesinde ülkemiz için verimli çalışmalar yürüteceğine inancımız tamdır."

    'BU PLAN TÜRKİYE'Yİ DAHA ÇOK ATEŞLEYECEK'

    Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ise planın, genel itibarıyla tüm topluma dokunan yanlarının yanı sıra mevcudun daha ileriye taşınmasını hedeflediğini gözlemlediklerini söyledi.

    Planın tüm paydaşlara dokunan bir eylem planı olduğunu belirten Cesur, şunları kaydetti:

    "Plan kamuda tasarrufu öngörürken, ekonomik olarak önceliklerimiz hedeflenmiş. Bu tarz kararlı ve önemli adımlar atıldığı sürece Türkiye'nin sırtı asla yere gelmez. Bu plan Türkiye'yi daha çok ateşleyecektir.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte çağın hızına ayak uydurabilecek, sorunları ve çözümleri tek elde toparlayarak çözüme odaklanan bir yapı beklentimiz var. Bu bağlamda iş dünyası olarak hızlı karar verebilen ve aynı hızda uygulamaları gerçekleştirebilen bir sistem bizlerin en büyük beklentisi. Zira çağımız hız çağı… Her alanda ihtiyaçlarımız çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bu bağlamdan baktığımızda, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı'nı irdelediğimizde, temel ihtiyaçlarımıza değinen, sorunlarımıza parmak basan, mevcudun daha da ileriye taşınmasını hedefleyen bir eylem planını görebilmekteyiz. Bunların yanı sıra sosyal devleti önceleyen, ekonomik beklentilerimizi içeren, savunma sanayimizi daha da güçlendirerek Türkiye'nin inşasına önem veren bir eylem planı olmuş diyebiliriz. Bu tarz kararlı ve önemli adımlar atıldığı sürece biz inanıyoruz ki, Türkiye'nin sırtı asla yere gelmeyecektir. Bu eylem planı Türkiye'yi daha çok ateşleyecektir. 400 proje açıklandı ama bunun bini bulduğu belirtiliyor. 100 gün içinde bütün bunları hayata geçirebilmek kararlılık ve azmi gerektirir. Her alanda hızlı ve süratli olmalıyız. İnşallah bu planda yer alan unsurları biran önce gerçekleştirerek arzu ettiğimiz hedeflerimize bir an önce varırız. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

    'SEKTÖR DURGUNLUK SÜRECİNDEN ÇIKACAK'

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    © AA /
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    Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, planın inşaat sektörü tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

    Seçimlerin hemen ardından gündemin halkın refah artışı ve mutluluğu için ekonomiye ve sürdürülebilir büyümeye yönelmiş olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Yenigün, şunları kaydetti:

    "Yeni dönemde ekonominin tek elde toplanmasını doğru buluyor, açıklanan projelerin, özellikle uzun yıllardır hayata geçirilmesi beklenen ekonomik önlemlerin, hızla yürürlüğe girecek olması inancını taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından inşaat sektörüne ilişkin açıklanan proje ve icraatların ise sektörümüzün içinden geçtiği durgunluk sürecinden çıkışını hızlandırarak ekonomimiz için ivme yaratmasını temenni ediyoruz. Sırada, Türkiye ekonomisini orta ve uzun vadede atağa kaldıracak yapısal reformların olduğu inancımızı da bu vesileyle tekrar ifade ediyoruz."

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    Etiketler:
    İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şekib Avdagiç, Türkiye
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