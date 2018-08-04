ABD’den Türk ürünlerine vergi adımı

Donald Trump yönetimi ABD'ye gümrük vergisi olmadan giren Türk ürünlerini vergilendirmek için gözden geçirme kararı aldı. Ürünler arasında, otomotiv yedek parçaları, mücevherat ve doğal taş bulunuyor.

Retuers’ta yer alan habere göre ABD Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin inceleyeceği ürünlerin ithalat kalemi arasındaki hacmi 1.66 milyar dolar olarak değerlendiriyor.

GSP programı adı altında, otomotiv yedek parçaları, mücevher ve doğal taş gibi Türk ürünleri ABD’ye vergisiz olarak giriyordu.

'BRUNSON'LA İLGİSİ YOK'

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada vergisiz ürünleri inceleme kararının rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’de tutuklu olmasıyla alakalı olmadığını söyledi.

İKİLİ TEMASTAN SONRA

ABD Ticaret Bakanlığı’nın inceleme kararının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmeden saatler sonra alınması dikkat çekti.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü Türkiye’nin ABD ürünlerine karşı getirdiği ek gümrük vergilerine cevap olarak inceleme başlatıldığını ifade etti.

Gümrüksüz vergi tarifesi (GSP) ABD’nin en eski ticaret programlarından biri. Türkiye 120 ülkenin dahil olduğu bu programın üyelerinden.

TÜRKİYE NE KARARI ALMIŞTI?

Türkiye, mayıs ayında, ABD’nin ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamasına karşı tedbirleri hayata geçirmeyi planlamıştı.

Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak.