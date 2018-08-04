Kayıt
16:05 04 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca

    LASİAD Başkanı Eyyüpkoca: Bu yıl Rusya'ya ağırlık vermemiz sembolik önem taşıyor

    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 40

    Bu yıl 7.'si düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival, 6 Ağustos'ta İstanbul'da başlıyor. Rusya, Kazakistan, Polonya ve Ukrayna'dan 200'ü aşkın hazır giyim alıcısının katılımıyla gerçekleşecek etkinlik hakkında Sputnik'e konuşan LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca "Bu yıl Rusya'ya öncelik verdik ve bu sembolik önemde bir hamle" dedi.

    Laleli
    © Sputnik / Vehbi Güngör
    Ruslar Laleli'ye geri dönüyor, hedef 7 milyar dolar ihracat
    Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek Laleli Fashion Shopping Festival, 6 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da başlıyor. Ana sponsoru İstanbul Ticaret Odası olan ve 12 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında Rusya, Kazakistan, Polonya ve Ukrayna'dan 200'ü aşkın hazır giyim alıcısı İstanbul'daki etkinlikte ihracatçılarla bir araya gelecek.

    Pazartesi günü başlayacak olan festivalle ilgili Sputnik'le bilgi paylaşan LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca "Bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 7.4 artarken biz aynı dönemde yüzde 30'luk bir artış yakaladık. Öngörümüz, festivalin de katkısıyla 2018'i 7 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağımız yönünde. Bu rakama ulaşarak da 2014 yılında yakaladığımız 6 milyar dolarlık ihracatın da üzerine çıkacağız. Bu Laleli'nin tüm zaman rekoru değil ama bir dönem dibe vurmuş Laleli ekonomisinin yeniden şahlanışı olarak yorumlanabilir". dedi.

    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © AA /
    Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı
    ‘İHRACATTA ASLAN PAYI RUSYA'NIN'

    Rusya'nın Laleli ekonomisinde "aslan payına" sahip olduğuna işaret eden Eyyüpkoca "İhracatta ulaşacağımız 7 milyar rakamının yüzde 50'si Rusya ve serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerin bulunduğu o coğrafyadan geliyor. Ancak aslan payı Rusya'ya ait. Rusya öksürdüğü zaman diğerleri sıtma oluyor. Rusya hafif tökezlese, diğer ülkeler çok daha olumsuz şekilde etkileniyor. Çünkü bu ülkelerin ekonomilerinde Rusya'nın etkisi büyük" ifadelerini kullandı.

    Türkiye ve Rusya arasında 2015'te yaşanan ancak geride kalan krizin iki tarafa da ekonomik olarak zarar verdiğini hatırlatan Eyyüpkoca "Maalesef oynanan oyuna alet oluyor olduğumuz süreçte, Rusya ekonomisi de ciddi sıkıntı çekti. Biz o dönemde Laleli olarak fiyatlarımızı yarıya kadar düşürdük. Yıllardır çalıştığımız müşterilerle ilişkilerimizin devamlılığını sağlamak yegane amacımız oldu. O sadakati gösterdik. Daha önceki senelerde Rusya bizim daimi müşterimiz olduğu için bu festivale davet etmiyorduk. Ancak ekonomik anlamdaki düzelme sebebiyle Rusya'ya yeniden ağırlık verdik. Bu bizim için sembolik önemde bir hamle" dedi.

    ‘DARBE GİRİŞİMİNİN BİLE FESTİVALİ KESİNTİYE UĞRATMASINA İZİN VERMEDİK'

    Festivali yedi yıldır aralıksız şekilde gerçekleştirdiklerine işaret eden Eyyüpkoca "7 yıldır her yıl gerçekleşen bir festival bu. 15 Temmuz (darbe) girişiminin üzerinden 10 gün gibi bir süre sonra bile biz bu festivali gerçekleştirmeyi başardık. O dönemde Türkiye'ye gelmekle ilgili endişe duyan partnerlerimize garanti verdik. Ve sonuçta hepsi tereddütsüz şekilde Türkiye'ye geldi. Çok ciddi bir güven ilişkisi kurmuş durumdayız. Yurtdışından gelen alıcının buradaki satıcıyla birebir buluştuğu bu etkinliğin önemi büyük. Laleli en büyük açık hava alışveriş merkezi. Ve muazzam ilişkiler tesis edilmiş durumda" diye konuştu.

    Türk Lirası
    © AA / Arşiv
    Rusya’dan Erdoğan’ın ‘yerel para’ çağrısına ilk yorum
    ‘YEREL PARA BİRİMLERİYLE TİCARET, TİCARET HACMİNDE CİDDİ ARTIŞ SAĞLAR'

    Hem Rusya'nın hem Türkiye'nin üst düzey yetkililerini yerel para birimiyle ticaretin önemi konusunda bilgilendirildiklerine işaret eden Eyyüpkoca "Yerel para birimiyle ticaret iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmesi için hayati önem taşıyor. Bu da kur sabitlemekten, yani iki ülkenin birbirine bu anlamda güvence vermesinden geçiyor. Kur riski ortadan kalkarsa, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret derhal yüzde 20'lik--30'luk bir artış gösterir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'nde bunun altını çizmesi önemliydi. Zaten bu ABD'yi bir hayli rahatsız ediyor. Bu konu ciddi anlamda tartışılıyor. 2017'de Sayın Erdoğan ve Putin bir araya geldiğinde, altın üzerinden ticaret yapma opsiyonunu da masaya yatırdıklarını ifade ettiler. İki ülkenin kurtuluşu, sabit değerli bir maden üzerinden ticaret yaparak dolara alternatif bulmaktan geçiyor. Ancak alınan kararlar maalesef ağır bürokrasiye takılarak hızla hayata geçemiyor" dedi.

    İlgili konular:

    Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı
    'Oktar'ın örgütü milyon dolarlık hayali ihracat vurgunu yaptı' iddiası
    İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor
    Rusya'dan bir Türk şirkete daha domates ihracat izni
    Rusya'dan 2 Türk şirkete daha domates ihracat izni çıktı
    Rusya'dan birkaç Türk şirketine daha domates ihracat izni sinyali
    Free shop'a satılan yerli ürün 'ihracat' sayılacak
    Etiketler:
    yerel para birimiyle ticaret, giyim, festival, ekonomi, ithalat, ihracat, 15 Temmuz darbe girişimi, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD), BRICS, Elif Sudagezer, Gıyasettin Eyyüpkoca, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, İstanbul, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Apple
    Apple'ın 1 trilyon dolarlık yolculuğu
    Karikatür
    'ABD, Türkiye'nin İncirlik Üssü'nü kapatma ihtimaline karşı hazırlıklı olmalı'
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet