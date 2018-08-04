LASİAD Başkanı Eyyüpkoca: Bu yıl Rusya'ya ağırlık vermemiz sembolik önem taşıyor

Bu yıl 7.'si düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival, 6 Ağustos'ta İstanbul'da başlıyor. Rusya, Kazakistan, Polonya ve Ukrayna'dan 200'ü aşkın hazır giyim alıcısının katılımıyla gerçekleşecek etkinlik hakkında Sputnik'e konuşan LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca "Bu yıl Rusya'ya öncelik verdik ve bu sembolik önemde bir hamle" dedi.

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Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek Laleli Fashion Shopping Festival, 6 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da başlıyor. Ana sponsoru İstanbul Ticaret Odası olan ve 12 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında Rusya, Kazakistan, Polonya ve Ukrayna'dan 200'ü aşkın hazır giyim alıcısı İstanbul'daki etkinlikte ihracatçılarla bir araya gelecek.

Pazartesi günü başlayacak olan festivalle ilgili Sputnik'le bilgi paylaşan LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca "Bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 7.4 artarken biz aynı dönemde yüzde 30'luk bir artış yakaladık. Öngörümüz, festivalin de katkısıyla 2018'i 7 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağımız yönünde. Bu rakama ulaşarak da 2014 yılında yakaladığımız 6 milyar dolarlık ihracatın da üzerine çıkacağız. Bu Laleli'nin tüm zaman rekoru değil ama bir dönem dibe vurmuş Laleli ekonomisinin yeniden şahlanışı olarak yorumlanabilir". dedi.

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Rusya'nın Laleli ekonomisinde "aslan payına" sahip olduğuna işaret eden Eyyüpkoca "İhracatta ulaşacağımız 7 milyar rakamının yüzde 50'si Rusya ve serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerin bulunduğu o coğrafyadan geliyor. Ancak aslan payı Rusya'ya ait. Rusya öksürdüğü zaman diğerleri sıtma oluyor. Rusya hafif tökezlese, diğer ülkeler çok daha olumsuz şekilde etkileniyor. Çünkü bu ülkelerin ekonomilerinde Rusya'nın etkisi büyük" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasında 2015'te yaşanan ancak geride kalan krizin iki tarafa da ekonomik olarak zarar verdiğini hatırlatan Eyyüpkoca "Maalesef oynanan oyuna alet oluyor olduğumuz süreçte, Rusya ekonomisi de ciddi sıkıntı çekti. Biz o dönemde Laleli olarak fiyatlarımızı yarıya kadar düşürdük. Yıllardır çalıştığımız müşterilerle ilişkilerimizin devamlılığını sağlamak yegane amacımız oldu. O sadakati gösterdik. Daha önceki senelerde Rusya bizim daimi müşterimiz olduğu için bu festivale davet etmiyorduk. Ancak ekonomik anlamdaki düzelme sebebiyle Rusya'ya yeniden ağırlık verdik. Bu bizim için sembolik önemde bir hamle" dedi.

‘DARBE GİRİŞİMİNİN BİLE FESTİVALİ KESİNTİYE UĞRATMASINA İZİN VERMEDİK'

Festivali yedi yıldır aralıksız şekilde gerçekleştirdiklerine işaret eden Eyyüpkoca "7 yıldır her yıl gerçekleşen bir festival bu. 15 Temmuz (darbe) girişiminin üzerinden 10 gün gibi bir süre sonra bile biz bu festivali gerçekleştirmeyi başardık. O dönemde Türkiye'ye gelmekle ilgili endişe duyan partnerlerimize garanti verdik. Ve sonuçta hepsi tereddütsüz şekilde Türkiye'ye geldi. Çok ciddi bir güven ilişkisi kurmuş durumdayız. Yurtdışından gelen alıcının buradaki satıcıyla birebir buluştuğu bu etkinliğin önemi büyük. Laleli en büyük açık hava alışveriş merkezi. Ve muazzam ilişkiler tesis edilmiş durumda" diye konuştu.

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Hem Rusya'nın hem Türkiye'nin üst düzey yetkililerini yerel para birimiyle ticaretin önemi konusunda bilgilendirildiklerine işaret eden Eyyüpkoca "Yerel para birimiyle ticaret iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmesi için hayati önem taşıyor. Bu da kur sabitlemekten, yani iki ülkenin birbirine bu anlamda güvence vermesinden geçiyor. Kur riski ortadan kalkarsa, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret derhal yüzde 20'lik--30'luk bir artış gösterir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'nde bunun altını çizmesi önemliydi. Zaten bu ABD'yi bir hayli rahatsız ediyor. Bu konu ciddi anlamda tartışılıyor. 2017'de Sayın Erdoğan ve Putin bir araya geldiğinde, altın üzerinden ticaret yapma opsiyonunu da masaya yatırdıklarını ifade ettiler. İki ülkenin kurtuluşu, sabit değerli bir maden üzerinden ticaret yaparak dolara alternatif bulmaktan geçiyor. Ancak alınan kararlar maalesef ağır bürokrasiye takılarak hızla hayata geçemiyor" dedi.