TİM Başkanı Gülle: Zor günlerdeyiz, egoist olmayalım

Hürriyet'ten Jale Özgentürk'e konuşan İsmail Gülle, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

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Gülle,"Türkiye AB ile yoluna devam etmeli mi? Bu da tartışılıyor çünkü" sorusunu, "Bu sorunun sorulması bile anlamsız. En büyük pazarımız. Aksine ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Türkiye AB'nin 7'nci tedarikçisi. Biz niye 5-6'ncısı olmayalım diye tartışmalıyız. Sıkıntılı süreçler etkiliyor ama işi diyaloglarla çözmeliyiz" diye yanıtladı.

'KUR ARTIYOR, CARİ AÇIK ZORLUYOR'

"Zor bir ortamdayız. Kur artıyor, cari açık zorluyor. Dövize olan bağımlılığımızı azaltmamız yatırımları artırmamız gerekiyor" diyen Gülle, sözlerine şöyle devam etti:

"Faiz silahı kullanılıyor ikisi birden artıyor. Kabul etmek gerekir ki bundan sonra hem kur, hem faiz, hem enflasyonun yükseldiği dönem olacak. Bu dönemi iyi yönetmek, finansal destek sağlanması. Ancak bankaların piyasayı zorladığını görüyoruz. Teminatlarda fabrikaların çok düşük gösterilerek kredi vermede zorluk çıkardıklarını görüyoruz. Piyasayı bankaların rahatlatması gerekiyor. Bankalar piyasayı desteklemesi."

Türkiye'de gündemin sadece ekonomi olması gerektiğini belirten Gülle, devamında "İnovasyon bir anda olmaz bir nesille olur. Bunun için müfredata girmek gerekiyor. Çalışmadan olmayacağı kültürünü vermemiz gerekiyor. Zorlu süreci hep beraber geçeceğiz Çemberin içerisindeyiz. Birimizin karı ya da zararı diğerini etkiliyor. Egoist davranmamalıyız. Çarkın dönmesi, zincirin kopmaması gerek" ifadesini kullandı.