EPDK'dan 9 şirkete 4.7 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca 9 akaryakıt şirketine 70 bin lira ile 2 milyon 78 bin 600 lira arasında para cezası uygulandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 4 milyon 702 bin 927 lira ceza verildi.

© Sputnik / Alexey Malgavko EPDK'dan 8 akaryakıt şirketine ceza

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, otomasyon sisteminin düzenli çalışmaması, fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yazılı olmaması, ulusal marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıt tağşiş ettiğinin tespit edilmesi gibi nedenlerle 9 akaryakıt şirketine 70 bin lira ile 2 milyon 78 bin 600 lira arasında para cezası uygulandı.