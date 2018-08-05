Bloomberg: ABD'nin yeni hedefi, Erdoğan'ın 'çılgın projelerini' yapan firmalar olabilir

ABD ile Türkiye geriliminde daha sert yaptırımlar geleceğine dair beklentiler olduğunu ifade eden Bloomberg muhabiri Onur Ant, yeni yaptırımların hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın projeleri'ni yapan şirketler olabileceğine dikkat çekti.

Bloomberg muhabiri Onur Ant, ABD ile Türkiye arasındaki 'Brunson krizi'nin ve Türkiyeli iki bakanın ABD'deki malvarlıklarına el konulmasının ardından Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırımların yolda olabileceğine dair bir makale kaleme aldı.

'Daha sert yaptırımların geleceğine dair beklentiler' olduğunu aktaran Ant, bahsi geçen yeni yaptırımların hedefinin "Erdoğan'ın ‘çılgın projeleri'ni yapan şirketler" olabileceğine dikkat çekti ve bu havalimanlarını, köprüleri ve Kanal İstanbul'u kapsayan projeler için 200 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ekledi.

T24'ün aktardığına göre, Columbia Üniversitesi'nden Richard Nephew'ın değerlendirmesine de yer veren Ant, akademisyenin "ABD'nin Rusya'ya karşı izlediği yolu izleyerek Erdoğan'ı destekleyen büyük sermaye gruplarını hedef alabileceği" şeklindeki yorumunu aktardı.

Bloomberg muhabiri, Türk Lirası'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarından önce bile dolar karşısında yüzde 20 değer kaybettiğini, dolar üzerinden borç alan şirketlerin zor durumda olduğunu ve enflasyonun ‘kontrolden çıktığını' söyledi.