Merkez Bankası'ndan enflasyona döviz kuru vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı. TCMB, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan geldiğini belirtti.

TCMB Temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda şöyle denildi:

"Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0.55 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0.46 puan yükselerek yüzde 15.85 olmuştur. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan gelmiştir. Bu kalemde alt gruplar geneline yayılan fiyat artışları izlenmiştir.

'GIDA FİYATLARININ YILLIK ARTIŞ ORANI YÜKSEK SEYRETTİ'

© REUTERS / Rick Wilking/File Photo Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: 15.85

Gıda fiyatlarının yıllık artış oranı hız kesmekle birlikte yüksek seyretmiştir. Turizm sektöründeki canlı seyir, bağlantılı gruplarda fiyat artışlarını desteklemektedir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları artarken ana eğilimleri yüksek seviyesini korumuştur.

Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0.55 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0.46 puan yükselerek yüzde 15.85 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0.43 ve 0.50 puan artarak yüzde 15.01 ve yüzde 15.10 olarak gerçekleşmiştir. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre, temel mal, gıda, enerji ve hizmet gruplarının katkılarında sırasıyla 0.26, 0.07, 0.06 ve 0.05 puan artış gözlenmiştir. Alkol-tütün grubunun katkısında ise önemli bir değişim gerçekleşmemiştir."