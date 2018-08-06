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12:49 06 Ağustos 2018
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    Merkez Bankası'ndan enflasyona döviz kuru vurgusu

    © REUTERS /
    Ekonomi
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    Temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıklayan Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan geldiğini belirtti.

    euro, dolar, sterlin, yen
    © REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
    Dolar/TL kuru haftaya rekorla başladı: 5.1460
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı. TCMB, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan geldiğini belirtti.

    TCMB Temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda şöyle denildi:

    "Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0.55 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0.46 puan yükselerek yüzde 15.85 olmuştur. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan gelmiştir. Bu kalemde alt gruplar geneline yayılan fiyat artışları izlenmiştir.

    'GIDA FİYATLARININ YILLIK ARTIŞ ORANI YÜKSEK SEYRETTİ'

    alışveriş, mağaza
    © REUTERS / Rick Wilking/File Photo
    Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: 15.85
    Gıda fiyatlarının yıllık artış oranı hız kesmekle birlikte yüksek seyretmiştir. Turizm sektöründeki canlı seyir, bağlantılı gruplarda fiyat artışlarını desteklemektedir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları artarken ana eğilimleri yüksek seviyesini korumuştur.

    Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0.55 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0.46 puan yükselerek yüzde 15.85 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0.43 ve 0.50 puan artarak yüzde 15.01 ve yüzde 15.10 olarak gerçekleşmiştir. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre, temel mal, gıda, enerji ve hizmet gruplarının katkılarında sırasıyla 0.26, 0.07, 0.06 ve 0.05 puan artış gözlenmiştir. Alkol-tütün grubunun katkısında ise önemli bir değişim gerçekleşmemiştir."

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    Etiketler:
    enflasyon, döviz, Merkez Bankası, Türkiye
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